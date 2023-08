Egy magyar továbbjutó volt a délelőtti selejtezőkben

A budapesti atlétikai világbajnokságon óriási hőségben tartották a délelőtti selejtezőket.

Elődöntőbe jutott (2:00.20-as idővel) 800 méteren Kéri Bianka. A futam után azt mondta, hogy "az időeredménnyel is nagyon elégedett vagyok, mert ez életem második legjobb futása úgy, hogy elképesztően meleg van, ráadásul délelőtti futam volt". A péntek esti elődöntőben szeretné élvezni a futást, és bízik benne, hogy sikerül két percen belüli időt elérnie.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Egyéni csúcsot (7,79) ugrott a távolugrás selejtezőjében Németh Mátyás, de ez messze nem volt elég a döntőbe jutáshoz. Nem is lett volna reális, a 39 fős mezőnyben az ő egyéni rekordja volt a legalacsonyabb, a döntőhöz 8,15 méter kellett volna. Németh azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy élvezte a versenyzést és a hangulatot is. "Egyéni csúcsot ugrottam, ezért az eredményért jöttem, így elégedett vagyok. Persze jó lett volna döntőbe jutni, de azért így is örülök."

Megdöntötte a saját rekordját Wahl Zoltán is 200 méteren, de a 20.90-es eredménye nem volt elég az előfutamba jutáshoz, összesítésben 40. lett

"Sikerült kihozni ebből, ami benne volt. Egyéni csúcsot futottam, úgyhogy elégedett vagyok. Igyekeztem a kanyart lazán megfutni, mert hajlamos vagyok rá, hogy azt elgörcsöljem. A kanyarból aztán igyekeztem jól kijönni, az egyenesben pedig amit tudtam, azt megfutottam."

Nem jutott tovább 200 méteren a két női sprinter sem. A 100-on elődöntőbe jutó Takács Boglárkán az egyéni legjobbjától messze elmaradva (23.12)csak 29. lett. Azt mondta, a 100 métert jobban szereti,de az ideje közel másfeles szembe szélben nem olyan rossz. "Összességében nem vagyok elégedetlen."

A másik induló, a 18 éves Sulyán Alexa 23.47-tel 35. lett. "Elképesztően élveztem a közeget, még mindig a hatása alatt vagyok, majdnem elsírtam magam örömömben bent a stadionban, de összességében kettős érzések vannak bennem, mert magammal egyáltalán nem vagyok elégedett" - értékelt az MTI-nek Sulyán. - "Úgy éreztem, hogy ennél sokkal több van bennem, de most kijött talán, hogy az egész szezont végig versenyeztem, karrierem során először, és a testem elfáradt. Egyéni csúcsot akartam futni, de az egész futás nem volt olyan harapós, mint kellett volna."

A női gerelyhajításban mindkét magyar kiesett. A döntőbe jutáshoz 61,50 méter felett kellett volna dobnia, vagy az első 12-ben végezni a selejtezőben. Ha Szilágyi Réka megdobta volna a legjobbját 62,45, akkor megugrotta volna ezt a szintet, de elsőre csak 56,21-ig jutott, és ezen nem is tudott javítani. A másik magyar versenyzőnek, Moravcsik Angélának az egyéni rekordja (60,54) eleve elmaradt a döntőbe jutáshoz szükséges szinttől, de messze volt a saját legjobbjától is, 55,10-ig jutott. Szilágyi összesítésben a 20., Moravcsik 26. helyezett lett a 32 fős mezőnyben.