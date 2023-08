Pesty László szerint Szíjj László része a Lölő-jelenségnek, „nem kicsit, hanem nagyon”

Pesty László – a kormánypárti filmes, aki az utóbbi hetekben többször is erősen kormánykritikus megjegyzéseivel került a sajtóba – továbbra is csak finoman és visszafogottan dobálózik az ürülékkel, legalábbis erre utal a legújabb, most épp a Népszavának adott interjúja, amiben elmondja, hogy „már rég peresíthető lenne”, ha konkrét emberekről beszélne, ezért ő továbbra is csak „egy jelenségről” beszél.

Azt mondta, hogy „kollégáival” az elmúlt hetekben egyfajta „kommunikációs marketingstratégiát” építgettek, ezalatt pedig felmerült, hogy soha ne mondjon olyat, ami peresíthető, de hozzátette, hogy ezt a „kommunikációs folyamatot” több hónaposra „prognosztizálja”, és ezeknek a hónapoknak „egy adott pontján ad absurdum megjelenhetnek nevek”.

„És akkor máris nem áll meg az az implicit vád, hogy nem mondok neveket” – mondta aztán Pesty, majd miután ezen a ponton visszakérdezett a riporter, hogy Szíjj Lászlónak „büdös-e a lába”, Pesty annyit válaszolt, „része ennek a jelenségnek, nem kicsit, hanem nagyon”.

„Amikor a mi kommunikációs stratégiánk megkívánja, akkor majd eljön a nevek ideje” – mondta Pesty, hozzátéve, hogy egy hónap múlva már neveket is mond majd.

Ezen túl a Népszava szerint beszélt még arról is, hogy a „Lölő-jelenség kiküszöbölhető, de ehhez akarni kéne, hogy a magyar konzervativizmust és a nemzeti gondolatot emberek tömegei még komolyabban vegyék, mint most”.

„Szar dolog gyáván leélni egy életet, még akkor is, ha baromi gazdag valaki. Ugyanis négy pár cipőt egyszerre fölvenni nem lehet. Három jachton utazni egyszerre nem lehet. Négy darab tízezer dolláros öltönyt egyszerre fölvenni nem lehet, és három steaket sem lehet egyszerre megenni” – mondta a kormánypárti filmes, aki elmondása szerint tett kísérleteket, hogy a Fidesznek is jelezze fenntartásait, az elmúlt hetekben tett nyilatkozatai után pedig most állítása szerint „nagyon pozitív visszajelzéseket kapott a nagyobbik kormánypárt alsó és felső szintjeiről”.

Az interjúban beszélt arról is, hogy a „Lölő-jelenség” tetten érhető akkor is, ha megnézzük, kik vannak a húsz leggazdagabb magyar között, de azért elmondta azt is, hogy: „Én ennek a pártnak a szavazója voltam, vagyok és leszek, és azt gondolom, elindul egy megtisztulás.”