Kijev szerint ukrán csapatok szálltak partra a Krím-félszigeten

photo_camera Volodimir Zelenszkij ukrán elnöke Kijevben a krími platform nemzetközi csúcstalálkozón 2023 augusztus 23-án Fotó: OLEG PETRASYUK/AFP

Ukrán csapatok szálltak partra az oroszok által megszállt Krím-félszigeten - közölte csütörtökön Andrij Jusov kormányszóvivő a Telegramon.

Jusov azt írja, hogy összecsapásokra is sor került, a félsziget nyugati oldalán fekvő Olenyivka kikötőjétől nem messze. Ukrán katonák nem estek el, állítólag oroszok igen. Moszkva nem kommentálta idáig a jelentést.

Jusov a Suspilne állami hírszolgáltatónak nem közölt részleteket a katonai akcióról, csak annyit, hogy a partraszállás után rövid időre felvonták az ukrán zászlót.

A Suspilne riportja szerint a Tarhanhutban, a kikötőtől néhány km-re történt összecsapásban repülőgépek és a haditengerészet is vett részt. Egy orosz Telegram-csatorna is harcokról számolt be.

A partraszállásra az ukrán függetlenség kikiáltásának 32. évfordulóján került sor. Volodimir Zelenszkij az ünnep apropóján a Twitteren arra kérte az ukránokat, hogy segítsenek megőrizni az ország függetlenségét.

Ukrajna májusban indított ellentámadást az országot 2022 februárjában megszálló Oroszországgal szemben. Az offenzíva célja kiűzni az oroszokat az ország keleti és déli részén elfoglalt területekről.

Oroszország 2014-ben foglalta el fegyveres erőivel a korábban Ukrajna területének számító Krím-félszigetet, majd kezdeményezett népszavazást a térség politikai státuszáról. Ukrajna továbbra sem köt kompromisszumot területi integritásáról. (BBC)