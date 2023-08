Már a Holdon lépeget a Csandaraján-3 holdjárója

Miután tegnap sikeresen landolt a Hold déli pólusán a Csandaraján-3 (erről a Qubit is beszámolt), már meg is tette első lépéseit Vikram holdjáró, amely geológiai méréseket végez majd.

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) tájékoztatása szerint a kétméteres, hatkerekű leszállóegység két hétig lesz működőképes, és a holdjáró segítségével végez majd kísérleteket, többek közt a talajt és a kőzeteket vizsgálja, azok tulajdonságairól, kémiai és elemi összetételéről küld vissza adatokat a Földre.

photo_camera Így indult neki a küldetésnek a Csandraján-3 július 14-én.

Fotó: R.SATISH BABU/AFP

A holdjáró másodpercenként 1 centiméteres sebességgel halad majd, kerekeivel pedig az ISRO logójának lenyomatát is otthagyja a Hold felszínén.



India az Egyesült Államok, az egykori Szovjetunió és Kína után a negyedik ország, amelynek leszállóegysége sikeresen landolt a Holdon. Előző (sorrendben második) Hold-missziójuk 2019-ben kudarcba fulladt, amikor a leszállóegység és a holdjáró landolás közben - vélhetőleg szoftverhiba miatt - megsemmisült. A mostani landolás viszont történelmi lépésnek számít: elsőként sikerült a déli póluson sikeres leszállást végrehajtaniuk. Épp múlt vasárnap fuccsolt be az orosz űrkutatási program első nagy projektje, amikor a szintén a Hold déli pólusát megcélzó Luna-25 lezuhant és megsemmisült (az előző, Luna-24 állomást még 1976-ban a Szovjetunióból indították). Nem véletlen, hogy ugyanoda tartott, ahová a Csandaraján-3-nak sikerült is megérkeznie: a Hold déli pólusának felfedezése most a nagyhatalmi űrverseny legújabb célpontja.



(via BBC)