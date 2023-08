A 100 méter után a 200-at is megnyerte Noah Lyles

Legutóbb Usain Boltnak sikerült 2015-ben, ami most az amerikai Noah Lylesnak: világbajnokságon duplázott a sprintszámokban. Péntek este a 100 méter után a 200 métert is behúzta. Ez volt a kisebb meglepetés, Lyles ugyanis ennek a számnak a specialistája: harmadszor lett aranyérmes ezen a távon, összesen már ötszörös világbajnok (a budapesti 100 méter mellett még Dohában, a 4-szer 100-as váltóban is nyert.) Ott lesz még itt is a váltóban.

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

Azért jött Budapestre, hogy megdöntse Bolt világrekordját (19.19), ez nem jött össze neki, 19.52-t futott. A szintén amerikai Erriyon Knighton lett a második (19.75), a botswanai Letsil Tebogo a harmadik (19.81). Az elődöntőben a golfkocsibalesetben megsérült, ezért a rendezők által tovább juttatott jamaicai Andrew Hudson 8. lett.





Óriási futás a nőknél

Minden idők második legjobb eredményével (21.41), Florence Griffith-Joyner világcsúcsától mindössze 7 századdal elmaradva védte meg a címét a nőknél 200 méteren Shericka Jackson.

A jamaicai mögött két amerikai, Gabrielle Thomas (21.81) és a 100-as győztes Sha'Carri Richardson (21.92) ért oda. dobogóra.

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A négyszeres világbajnok

Egészen hihetetlen győzelmet aratott női hármasugrásban Yulimar Rojas. Az olimpiai bajnok, Budapest előtt már háromszoros világbajnok, világcsúcstartó akkora esélyesnek számított, hogy akár előre oda lehetett volna neki adni az aranyat, inkább az volt a kérdés, hogy világrekordot ugrik-e. Ehhez képest érvénytelen ugrással kezdett, majd végig szenvedett, háromszor is belépett. Az utolsó kör előtt a 8. helyen állt, aztán megrázta magát, és 15,08-cal túlugrotta az addig vezető ukrán Marina Beh-Romancsukot.

Az ukránnak volt még egy lehetősége, hogy visszaszerezze a vezetést, de elrontotta, egyszerűen átfutott a homokon. A 27 éves Yulimar Rojas ezzel már négyszeres világbajnok.

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

Női gerelyhajításban a japán Kitagucsi Haruka nyert (66.73-mal), az utolsó körben előzte meg - alaposan - a venezuelai Flor Denis Ruiz Hurtadót (65.47). Az ausztrál Mackenzie Little lett a harmadik.

A magyarok estéje

A közönség által hajtott női 4x100-as váltó (a gátas Kerekes Gréta, Csóti Jusztina, a 100-on erőn felül teljesítő Takács Boglárka, Kocsis Anna Luca) országos csúcsot (43.38) futott a szám második előfutamában. A döntőhöz ez nem volt elég, összesítésében 14. lettek.

photo_camera Kocsis Anna Luca, Kerekes Gréta, Takács Boglárka és Csóti Jusztina Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A lelátóról szintén nagy támogatást kapó férfi 4x100-as váltó (Illovszky Dominik, Boros Bence, Szabó Dániel és Pap Márk) 39.55-öt futott, összesítésben a 13. lett.

Kéri Bianka az elődöntőben búcsúzott 800 méteren. Előfutamában egy kényelmesebb első kör után 600 méternél feljebb kapcsolt, de a végére elfogyott, és 2:01.68 perccel nyolcadik lett a futamában, nem jutott a döntőbe.