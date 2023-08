Mégsem hajlandó lemondani a spanyol labdarúgó-szövetség tapizó elnöke

Úgy volt, hogy lemond, de mégsem mond le a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke, aki a díjátadón előbb az ágyékát fogdosta a spanyol királynő és 16 éves lánya jelenlétében, majd akarata ellenére szájon csókolta a vébégyőztes női válogatott játékosát.

Luis Rubiales már a díszpáholyban is a tökeit markolászva ünnepelte Sydney-ben, hogy a spanyolok 1-0-ra legyőzték Angliát, és ezzel világbajnokok lettek. A csókról készült felvételen egyértelműen látszik, hogy az nem volt konszenzuális, a futballista Jenni Hermoso az eset után is azt nyilatkozta, hogy „nem tetszett neki” Rubiales közeledése.

Az ügyben előbb a szövetség, aztán a FIFA is fegyelmi vizsgálatot indított. Az elnök egy pénteki rendkívüli közgyűlésen többször is elismételte, hogy nem hajlandó lemondani, és készen áll megvédeni az igazát akkor is, ha ezért becsmérlik, rágalmazzák.

Rubiales szerint merénylet zajlik ellene.

(via BBC)