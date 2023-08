Femke Bol tökéletesen zárta le a budapesti világbajnokságot

Az atlétikai világbajnokság legelső napja hozta a legnagyobb drámát, amikor a holland 4x400-as vegyes váltó legutolsó embere, Femke Bol az élén állva, a céltól pár lépésre elesett. Az amerikai váltó utolsó embere, Alexis Holmes megelőzte, az Egyesült Államok négyese pedig világcsúcsot ünnepelt.

Disaster for the Dutch again! 😮



In the mixed 4x400m relay, Femke Bol falls just metres from the line.



The USA claim 🥇 and set a world record, Great Britain take 🥈 and the Czech Republic 🥉#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/JvsAPEnzFX