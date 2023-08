Vizsgálatot indíthat a Fertő tó világörökségi helyzetéről az UNESCO

Az APA osztrák hírügynökség szerint vizsgálatot indít a Fertő világörökségi helyzetével kapcsolatban az UNESCO tanácsadó testülete.

Az Alliance for Nature (AFN) osztrák NGO arról számolt be, hogy az UNESCO tanácsadó szervezete, a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS) októberben delegációt küldhet a tóhoz, és Magyarország és Ausztria képviselőivel is tárgyalna többek között a fertőrákosi és a breitenbrunni turisztikai projektről, a tó vízellátásáról és a közeli szélerőművekről.

photo_camera Munkagépek a Fertő tónál 2021 nyarán Fotó: Pap Martin

A Magyar Hang azt írja, a vizsgálatot már többször kezdeményezte a magyar Fertő tó Barátai Egyesület és az osztrák AFN meg a Freunde des Neusiedlersees: 2019 óta többször szóltak az UNESCO párizsi titkárságának a fejlesztésekről, amik veszélyeztethetik a kultúrtájat.

A Fertő tó Barátai Egyesület úgy tudja, az UNESCO Világörökségi Bizottság rijadi, szeptember 10. és 25. közötti ülésén tárgyalják majd a tavat vizsgáló bizottság felállítását. Az ülésen a Fertő tavi civileket a német World Heritage Watch civil szervezet munkatársa képviseli majd. A szervezet szerint a vizsgálat után az is megtörténhet, hogy a Fertő/Neusiedler Világörökségi kultúrtáj felkerülhet a veszélyeztetett világörökségi területek listájára.

A magyar kormány szerint a Fertő Part nevű állami óriásberuházással 4 csillagos szállodát, legalább 800 férőhelyes parkolót, kempinget, nagy vitorláskikötőt és látogatóközpontot építenének Fertőrákoson, a Fertő–Hanság Nemzeti Park UNESCO Világörökségi területen, Natura 2000-es területen. 2021-re a parton már mindent letaroltak, a vizes élőhelyen munkagépek dolgoztak, kövekkel töltötték fel a partszakaszt. (via Telex)