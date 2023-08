Megint lefagyott a republikánusok szenátusi frakcióvezetője, akit egyszer már felszólítottak a visszavonulásra állapota miatt

Alig egy hónapja történt, hogy Nikki Haley, a republikánusok egyik elnökjelölt-aspiránsa azt javasolta párttársának, Mitch McConnellnek, az amerikai szenátus régóta nagyhatalmú frakcióvezetőjének, hogy vonuljon vissza, miután fizikailag lefagyott és képtelen volt beszélni a Capitoliumban.

Most újra megismétlődött az eset: a 81 éves McConnellt Kentuckyban egy sajtótájékoztatón kérdezgették újságírók, amikor lefagyott, több mint fél percig csak állt a mikrofon előtt, és képtelen volt megszólalni.

There are new concerns about Senate Minority Leader Mitch McConnell's health after he suddenly froze in front of reporters. This comes just weeks after a similar incident and less than six months after the 81-year-old Republican senator was hospitalized after a fall. pic.twitter.com/KoZcCZXAPM