Miután feladta magát, húsz percet börtönben töltött, majd börtönfotójával gigantikus mennyiségű adományt gyűjtött össze, Donald Trump ártatlannak vallotta magát a georgiai választási csalás ügyében.

photo_camera Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A volt elnök egyike annak a 19 embernek, akiket azzal vádolnak, hogy az Egyesült Államok 2020-as választási eredményeinek elcsalását tervezték. A volt elnök többször is tagadta, hogy bűnös lenne, és most ebben az ügyben is ártatlanságáról vallott egy, a bírósághoz eljuttatott dokumentumban. A volt elnök úgy döntött, lemond a jövő heti bírósági tárgyaláson való megjelenés jogáról.

Trumpot összesen 13 bűncselekmény elkövetésével vádolják, hogy mennyire lesz könnyű dolga, arról itt írtunk korábban.

„Jogaim tudatában ezennel önként és szabadon lemondok arról a jogomról, hogy jelen legyek a vád alá helyezésnél, valamint arról, hogy a vádiratot nyílt tárgyaláson olvassák fel nekem” – áll a Trump által benyújtott bírósági dokumentumban.

A volt elnök korábban mindhárom vádemelésen megjelent, a georgiai Fulton megye az egyetlen olyan joghatóság, mely lehetővé teszi a vádlottak számára, hogy erre ne legyen feltétlenül szükség a hivatalos vádemeléskor. (BBC)