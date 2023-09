Mentőakciót indít Ausztrália egy antarktiszi kutató hazahozására

Sürgős műveletet indít Ausztrália egy „súlyosbodó egészségügyi állapottal” küzdő kutató megmentésére az Antarktiszra - írja a BBC. Az RSV Nuyina nevű jégtörő hetekig tartó felkészülés után múlt héten indult el Tasmániából a küldetésre - közölte az Ausztrál Antarktiszi Program (AAP).

A Nuyina több ezer mérföldet fog megtenni, mielőtt eléri az állomást, mivel a légi mentés lehetőségét el kellett vetni a zord körülmények miatt. Az AAP szerint az ausztrál kutató speciális kezelésre szorul, pontos állapotáról azonban nem lehet tudni semmit.

Az antarktiszi Casey kutatóállomás körülbelül 3400 kilométerre van a tasmániai Hobarttól, és egyike az AAP által működtetett három állandó antarktiszi állomásnak. A létesítmény közelében még egy repülőtér is található, azonban az időjárási körülmények miatt ez jelenleg nem használható, így a légi evakuálás nem volt lehetséges.

