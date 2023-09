Pintér Bence újságíró is elindul a győri önkormányzati választáson Dézsi és Borkai ellen

Egy új civil szervezet, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület színeiben indul el a városvezetői székért a győri önkormányzati választáson az a Pintér Bence újságíró, aki az utóbbi években az LMP-s Ungár Péter milliárdos több lapjánál is dolgozott.

Pintér, aki egyéni képviselői körzetben is indulni tervez, egyelőre biztosan nem számít közös ellenzéki jelöltnek, de a 24.hu-nak adott interjújában nem tagadta, hogy tárgyalt már különböző pártokkal is és magában az őt indító civil egyesületben is vannak helyi ellenzéki párttagok.

Pintér ellenfelei között lesz Dézsi Csaba András jelenlegi fideszes polgármester, illetve a hajós szexbotránya utáni politikai visszatérésén dolgozó, a Partizánnak bizarr életinterjút adó Borkai Zsolt is.