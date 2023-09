Borkai Zsolt elsírta magát, miután a Partizánban azzal szembesítették, hogy akár Orbán embere is lebuktathatta

A kurvázástól a Szijjártó Péterrel közös repülőzésen át a fiának kifizetett havi egymillió forintig egy rakás tényleg forró kérdés került elő abban az öt és félórás, kedden késő délután publikált életinterjúban, amit a partizános Gulyás Márton készített a politikába való visszatérésén munkálkodó Borkai Zsolttal.

Az olimpiai bajnok tornászból lett volt győri polgármester azonban utólag megtiltotta a beszélgetés közlését.

A Partizán ennek ellenére vágatlanul kirakta azt, mert Gulyás szerint olyan fontos dolgokról beszél Borkai, amelyek a legszélesebb közönségre tartoznak

Íme pár izgalmasabb részlet a szinte csak izgalmas részleteket tartalmazó beszélgetésből.

Ami során Borkai meglehetősen összeszedetlennek tűnt, néha egészen bizarr válaszokat adott, egyszer pedig elsírta magát.

Ami a legfurcsább: Borkai nem akkor sírt, amikor a feleségéről vagy a gyerekeiről vagy a hírneve elvesztéséről esett szó, hanem akkor, amikor ráébredt, hogy talán fideszes belső meló volt a lebuktatása.

"Hányszor fizettél prostituáltnak életed során?" - kérdezte meg Gulyás Márton a szexhajós Borkai Zsolttól a Partizán életinterjú-sorozatának friss adásában. Borkai először elgondolkodó arckifejezést öltött, visszakérdezett, hogy "életem során?", majd némi morfondírozás után a következő választ adta:

"Életem során? Ööő. Ez egy olyan kérdés, ami azért nem válaszolok rá, azért nem válaszolok rá, mert ez olyan mély, öömm, hogy is mondjam csak, volt rá példa, akkor, amikor, amikor, ö, régen. Maradjunk annyiban: régen. Volt rá példa, az, hogy hányszor, azt nem tudom. De igazából erre nem is akarok válaszolni, mert ez abszolút már mély magánügy. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan hogy a székletem az hányszor körülbelül öööö naponta." Majd némi - nem sok - unszolásra folytatta:

"E tekintetben maradjunk annyiban, hogy azért nem akarok, mert ez annyira belső magánügyem, és ez csak a feleségemre tartozik, ha történt valami az életemben. Ez olyan, mint hányszor csaltad meg a feleségedet, hányszor. Azért ilyen szintre ne menjünk le, ne haragudjál." Gulyás erre azzal reagált, hogy őt nem érdeklik Borkai hálószobatitkai, de ennek a témának szerinte "közvonatkozása van", majd azt kérdezte-állította, hogy

akkor eszerint választott politikusként nem a hajótúra volt az egyetlen alkalom, amikor Borkai fizetett szexért. Az expolgármester mintha nem fogta volna fel a kérdés értelmét, mivel némi gondolkozás után azzal válaszolt, hogy:

"Választott politikusként biztos" Majd Gulyás meglepett tekintetét látva kapcsolt és folytatta:

"Csak egy alkalom volt." Tehát városvezetői működésed előtt is előfordult már ilyen? - kérdezte erre Gulyás, aki korábban azt állította, hogy csak a közhivatal miatt érdekli, hogy Borkai kurvázott-e.

"Volt rá példa, igen." - felelte Borkai.

Borkai mint az Idő és az Emlékezés természetét kutató filozófus, aki interjú közben jön rá, hogy hátba döfték

Gulyás egy ponton felvetette, hogy a Borkai vitorlásos szexbotrányát leleplező Ördög Ügyvédje blog talán nem is ellenzéki akció volt, hanem belső fideszes leszámolás, hiszen a szexvideók győri fideszközeli üzletember szereplői állítólag sok sérelmet okoztak például Paár Attila szintén győri és szintén NER-es üzletembernek és körének. (Paár építési vállalkozó, 49 milliárd körülire becsült vagyonával 2022-ben a 34. leggazdagabb magyar volt a Forbes listáján. Két fő cége a WHB és a Magyar Építő Zrt. Sok más mellett az ő egyik cége húzta fel az atlétikai vébé stadionját. A neve akkor lett ismert először, amikor megvásárolta Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak európai botrányba keveredett világítástechnikai cégét, az Eliost.)

Gulyás felvetésére Borkai először azzal reagált, hogy

"Ez csak feltételezés, ezt sem bizonyítani nem tudom---" Majd, miután Gulyás nem engedte el itt a témát és azt tudakolta, hogy a politikus gondolkodik-e ilyen magyarázatban, a következő, tökéletesközeli választ adta.

"Én inkább azt mondanám, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban nem igazán gondolkodom." Majd filozofikusba váltott, mondván:

"Mert bár a felejtésnek a legjobb módja az idő és ugye ahogy múlik az idő, de nincs jelentősége e tekintetben. A beszélgetés ezután továbbra is akörül forgott, hogy ki publikálhatta a Borkai szexhajózását leleplező videókat és fotókat, illetve hogy a háttérben ki adhatta oda azokat a publikálóknak. Borkai egy adott ponton annak a véleményének adott hangot, hogy

"ezt az ellenzék csinálta és a DK". De miután Gulyás feldobta, hogy a DK-hoz akár fideszes forrásból is kerülhetett az anyag, majd levezette, hogy ha ez az egész a DK jóelőre kitervelt saját akciója lett volna, akkor sokkal erősebb jelöltet készítettek volna fel a következő önkormányzati választásra, mint a Borkaitól a botrány ellenére is vereséget szenvedő Glázer Tímeát, Borkait mintha villámcsapás érte volna. Úgy nézett ki, mintha ekkor, az interjú közben esne le neki, hogy talán tényleg a sajátjai adták ki a titkait. Borkai szeme ekkor elkezdett megtelni könnyekkel, egyszer szaggatottabban beszélt, olyanokat préselve ki magából, láthatólag szenvedve, hogy

"ha ilyen történt, az még jobban elkeserítő számomra (...) el akarom hessegetni a gondolatot is magamtól (...) ha ennyire, hogy is mondjam csak, ha ennyire feláldoztak - bárki is - engem és ennyire szétalázott (...) ezek így sebeket szakítanak fel nálam. Az egyre hitetlenkedőbb arcot vágó Gulyás ezen ponton megjegyezte a könnyeit nyeldeklő interjúalanyról, hogy mintha megrendült volna, mire Borkai arról hebegett valamit, hogy "amiket mondasz, ha az ilyen mocsokság, ha ilyen mértékű az egész, akkor az megrendítő."

Gulyás Márton szó szerint ragyogó arccal döbbent rá, hogy az interúalanyának tényleg az ő levezetése alapján és tényleg most eshetett le, hogy talán a Fidesz dobta a darálóba. Az aktivista-műsorvezető ennyire leplezetlenül ragyogva, eufórikus arckifejezéssel kérdezett vissza, hogy "de ez most először merült fel számodra?":

Mire Borkai azt mondta, hogy ez mérhetetlen aljasság, majd röviden sírva fakadt, aztán szünetet kért:



photo_camera Fotó: Partizán

A beszélgetés igen hosszú, így ezeken a drámai csúcspontokon kívül csak pár érdekes részt tudtam gyorsan megnézni belőle. Íme egy pikánsabb morzsa:

Egymillió forintos kezdő fizetés a nem működő cégben

Az interjúban szóba került, hogy Rákosfalvynak volt egy Akonia nevű offshore ingatlanos cége, amelyik havi egymillió forintos fizetésért ügyvezetőként alkalmazta Borkai polgármester nem egészen 21 éves, az egyetemet éppen csak elvégző fiát, Borkai Ádámot. Nem akármilyen cég volt ez ráadásul, hanem alvó:

legalább három éven át úgy fizetett ki évi 12 milliót a kis Borkainak, hogy közben nem volt egyetlen fillér bevétele sem. Amikort Gulyás rákérdezett erre, Borkai Zsolt azzal reagált, hogy

a fia nem az egyetlen, aki egyetem után hasonló fizetéssel el tud helyezkedni. Borkai azt mondta, hogy "információi szerint" a fia "becsülettel végigcsinálta" azt, "amivel megbízták." Amikor Gulyás visszakérdezett, hogy mégis mi volt az, amivel megbízták a fiát, Borkai ezt válaszolta:

"Nem tudom, ez nem az én dolgom".

A feleségére tekintettel nem repült többet

A Borkai-botrány idején sokaknak juthatott eszébe, hogy milyen lehet Borkai Zsolt feleségének lenni. Az interjúban erről ha nem is sok, de valami azért kiderült. A volt győri polgármester például elmesélte, hogy bár régóta volt pilótavizsgája, azért nem repült 2017 óta, mert a felesége aggódott a biztonságáért, illetve mert már "nem volt akkora élmény" a repülés annyi lerepült óra után. Hogy milyen kisgépen repült korábban Borkai? Azén a Rákosfalvy Zoltánén, aki a barátja volt, együtt szexhajózott vele és aki vagyont keresett az Audi gyárnak eladott földjein. Borkai ebben utólag sem lát semmi problémát, így abban sem, hogy egyszer pilótaként megröptette Rákosfalvyt, Szijjártó Péter külügyminisztert és az Audi Hungária ügyvezető igazgatóját.