Visszavonulót fújt a kormány, mégis marad az éves elszámolás a napelemes háztartásoknál

Megtartjuk az éves elszámolást a napelemes rendszereket üzemeltető családok számára - jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Facebookon. A kedvezménnyel azok a háztartások is élhetnek, amelyek már benyújtott igényük alapján tervezik megvalósítani fejlesztéseiket.

A szinte mindent erőből, egyeztetés nélkül áterőszakoló kormány a jelek szerint felmérte, hogy akár szavazókat is veszíthet, ha végigviszi, amit Lantos augusztus végén bejelentett.

photo_camera Mi csúszott ki Lantos úr száján! Fotó: Németh Dániel/444

A problémát elég jól összefoglalta utána a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség akkori nyilatkozata: a miniszter „Tik-tok videójából értesültünk róla, hogy az éves szaldó nem csak az új napelemes rendszerek esetén kerül kivezetésre, hanem a korábban már csatlakozott Háztartási Méretű Kiserőművek sem számolhatnak ennek az elszámolási rendszernek az előnyeivel a jövőben. Ez különösen azoknál a családoknál okoz anyagi veszteséget, ahol a fűtési rendszerüket tudatosan elektrifikálták az elmúlt években, és így elvesztik a nyáron megtermelt energiát a fűtési időszakban. A havi szaldós elszámolás okozta probléma azoknál a családoknál is kiemelkedő, ahol MNB hitel segítségével végezték el évekkel ezelőtt a napelemes beruházást. Ezeknél a projekteknél pont az éves elszámolás biztosította a törlesztőrészletek fedezetét. Ezek a törlesztőrészletek a havi szaldó esetén nem kigazdálkodhatóak az eredeti megtérülési számításokkal, és ezek a családok nem csak anyagilag kerülnek nehéz helyzetbe, de a hitelfüggőség is további terhet okoz számukra. Pont ezek a családok azok, akik a kormány korábbi javaslataira, előrelátóan gondoskodtak az energiaellátásukról.”

A szövetség emlékeztetett, hogy a minisztérium által is büszkén kommunikált lakossági kapacitások eléréséhez ezek az előrelátó emberek segítették hozzá az országot.

„Kérjük nagy tisztelettel, hogy ne hozza ezeket a családokat nehéz helyzetbe és nyújtsanak számukra lehetőséget, hogy éves szaldó rendszerben maradhassanak a szaldó 10 éves határidejéig!” - írta a napelemes képviselet.

Nem sokkal később a Fidesz-frakciót vezető Kocsis Máté is világossá tette, hogy ők az éves elszámolást támogatják, és onnantól kezdve a minisztérium úgy tesz, mintha Lantos korábbi bejelentése meg sem történt volna.

photo_camera Az Astrasun cégcsoport 600 millió forintból épült mintegy másfél megawatt teljesítményű napelemparkjának részlete Csurgón az átadóünnepség napján, 2020. október 2-án. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az energiaügyi miniszter új videójában arról beszél, hogy a jövő évtől is fenntartják az éves elszámolást a háztartási méretű napelemes rendszerekre a telepítésüktől számított tíz éven át. „Úgy döntöttünk, hogy a kedvezőbb éves elszámolást alkalmazzuk a már üzemelők mellett azokra a háztartási erőművekre is, amelyek működtetői 2023. szeptember 7. éjfélig jelezték fejlesztési igényüket. Utóbbiak esetében a 2026. január 1-jéig biztosít majd a hivatali rendeletmódosítás a beruházások befejezésére időtartamot. Így a már előkészületben lévő fejlesztések is az éves szaldóban maradhatnak tíz éven át, ha a kivitelezésük legkésőbb 2025 végéig lezárul. A mostantól beérkező újabb igényekre alapozó beruházások pedig egységesen a bruttó elszámolásba kerülnek.”

Az MTI által lejegyzett nyilatkozat újfent hangsúlyozza, hogy a kormány a jövőben is támogatja a magyar családokat a napelemek telepítésében és működtetésében. Az áramfogyasztásukat saját termelésből fedezők elősegítik a sikeres energiaátmenetet, erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, és az Energiaügyi Minisztérium a kimagasló ütemű hazai napelemes bővülés folytatásában érdekelt.

Még azt is hozzátette, hogy keresik „a lehetőségeket arra, hogy új belépőket ösztönözzünk napenergiás fejlesztésekre, új beruházások megvalósítására. Ahogy ígértem, hamarosan tájékoztatást adunk a tavaly bevezetett átmeneti betáplálási korlátozás fokozatos feloldásának ütemezéséről.”