Már elsőéves pedagógushallgatókat is felvesznek iskolai munkára a tankerületi központok

Már bármilyen évfolyamon tanuló pedagógushallgatókat, akár elsőéveseket is felvesznek iskolai munkára a tankerületi központok, hogy enyhítsék a tanárhiányt - ami az oktatási kormányzat szerint nincs is -, írja a Népszava. A fiatalabb egyetemisták feladatai közé tartozik a lap szerint például a napköziztetés vagy felügyelet, de akár eseti helyettesítésekre, tanórák megtartására is beosztják őket.

photo_camera Fotó: ODILON DIMIER/PhotoAlto via AFP

Végzős hallgatókat már az előző tanévben is alkalmaztak, a kormány törvényben is megerősítette, hogy szakképzettségük megszerzéséig, legfeljebb egyéves időszakra óraadóként is lehet alkalmazni őket, de ez az alacsonyabb évfolyamokra járókra nem érvényes.

A pedagógusképzés átalakításával az egyéves szakmai gyakorlatot kettébontották, ami azt jelenti, hogy az első félévet leszámítva minden félévben gyakorlaton vehetnek részt a hallgatók valamilyen iskolában, ez magába foglalja az óralátogatást és a tanítást is, de utóbbi csak 15 óra lehet. A státusztörvény bevezetésével pedig fellazultak a foglalkoztatási szabályok, több esetben már nem kell pedagógusdiploma ahhoz, hogy valaki iskolában tanítson.

Totyik Tamás a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a Népszavának azt mondta, hogy a hallgatókat legfeljebb pedagógiai asszisztensi munkakörben lehetne alkalmazni szakképzett pedagógus mellett, vagyis felügyelhetnek a diákokra szünetekben, ebéd közben, napköziben. Totyikhoz hasonlóan Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője is törvénysértőnek tartja, ha az egyetemistákra rábíznak önálló órák megtartását és helyettesítést.

A Klebelsberg Központ a lapnak annyit írt, a hatályos jogszabályok meghatározzák a foglalkoztatási kereteket, a foglalkoztatás jogszerűségéért pedig az iskolák fenntartói a felelősek.