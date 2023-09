Angolóra helyett dráma lesz. Maradhat?

Az oktatási kormányzat hevesen tagadja, hogy pedagógushiánnyal indult volna a 2023/24-es tanév.

Olvasóinktól kapott helyzetjelentések egész más képet mutatnak a tanévkezdésről.

Magyartanár tartja az énekórát, nincs rajz, esténként küldik el a másnapi órarendet.

Visszahívott nyugdíjasokkal és diploma nélküli egyetemistákkal töltik fel a megürült álláshelyeket. Már ahol sikerül.

„Rendkívüli mozgás az előző évekhez képest nem tapasztalható” – nyugtatott le mindenkit Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a minap, ezzel gyakorlatilag lesöpörve a pedagógushiány kérdését.

Mi viszont a héten a tanévkezdés anomáliáit összegyűjtő sorozatunk második részeként (az első itt olvasható) arra kértük az olvasóinkat, írják meg nekünk, ők mit tapasztalnak az államtitkári utópián túl.

Hiány nincs, nem is volt, sosem lesz

Az, hogy mondjuk egy oktatási intézményben darabra megvan a szükséges tanár, még nem jelenti azt, hogy minden óra meg is lesz tartva. Lássunk egy érzékletes példát:

„Hetedikes lányomnak eltörölték az angol órákat, mivel minden angolul tudó volt tanára külföldre távozott. Helyette dráma óra lesz tartva(!), ráadásul minden egyes nap 7 órájuk lesz(!), teletömve matekkal és fizikával, természetesen délután, amikor már elég fáradtak ahhoz, hogy bírjanak figyelni. Agyrém.” És egy másik érzékletes beszámoló:

„A hetedikes lányom iskolájában nincs matek szakos tanár a felső tagozaton, de már tavaly is a tesitanár tartotta a matekot egész évben, a másik matek tanárral történő egyeztetésekkel. Nem egyedi, hiszen nyelvtanár is egy-egy akad, magyar tanár is csak egy-kettő, és a természettudományokat sem külön tárgyak szakoktatói tartják. Mindez egy fővárosi iskolában, szó sincs arról, hogy vidéki kistelepülésen lenne ez a helyzet.”

És a slusszpoén:

„Első napon azzal jött haza, hogy leszakadt a projektor kivetítő vászon az egyik teremben.” Egy önmagát nagyon elkeseredettnek nevező szülő pedig azt írta, belvárosi jólszituált általános iskolában a lánya két osztályfőnökéből egy felmondott. „Elmaradnak tesik, hiányzik a rajz az órarendből, ideiglenes órarend, és szegény tanárok teljesen készen vannak már most. Összesen 8 tanár mondott fel az iskolában, és nem hagy nyugodni a kérdés, hogy ha így is el tudott indulni a tanév, akkor rájuk valójában nem is volt szükség eddig?! Nyilván de. Az igazgatóknak fel kellene állniuk, és azt kellene mondani, hogy nem biztosítható a tanév. Ez senkivel szemben sem fair.”

Egy kispesti iskolában pedig a következő a helyzet: „2 angol tanárt küldtek el, mert a Klik nem hosszabbított szerződést a nyelviskolával. Jelenleg nincs még helyette másik tanár. Köszönjük. Az alsós tanító fog matekot tanítani 5.osztályban. Az informatikát eddig megosztva tartották, most létszámhoz kötik, így ha 28 fő lenne az osztály, akkor lehetne osztani, de csak 26 fő, így már nem. Tehát egyben kell tartani, ha van gép annyi, ha nincs. Előre megyünk a gyerekekért.”

A belvárosban sem egyszerűbb a helyzet, ahogy azt egy szülő megírta nekünk:

„Magyar nyelv és irodalom tanár fogja oktatni az ének-zenét. Fizika, kémia tanár sincs, azt is a meglévő tanárok osztják le maguk között, még nem tudjuk kit kapunk... Órarend még nincs. Ennek okán kirándulnak a gyerekek…” Beszámoló egy Budapest agglomerációjába tartozó, jó nevű, magas színvonaláról ismert, egyházi nyolcosztályos gimnáziumból: „Évek óta nagy a fluktuáció, ezt eddig is tapasztaltuk, de az elmúlt 1-2 évben különösen nagy. A nyugdíjas kort elérő pedagógusok nem maradnak, a fiatalabbak elhagyják a pályát. Az utóbbi hónapokban távozók helyét szinte mind fiatalok, pályakezdők vették át... A diákok, főleg a felsőbb évesek bizonytalanok a sok változás miatt. Hiába a csili-vili épületegyüttes, megfelelő, tapasztalt, jó pedagógusok nélkül mindez nem ér semmit, ezt a diákok is tudják, érzik.”

De hogy ne mindig csak a negatívumokat soroljuk, íme egy beszámoló, amely szintén a felhívásunkra érkezett: „Minden rendben van az óbudai iskolák rendben működnek. A mi iskolánkban semmi sem változott.” A képet némileg árnyalja egy másik, szintén Óbudáról származó beszámoló, egy általános iskola pedagógusa is írt nekünk:

„Egy főállású tesitanárunk maradt, 2 a nyáron felmondott, mert jobban kereső állás után néztek. Az utolsó pillanatban jelentkezett valaki óraadónak, és két lelkes kolléga bevállalta, hogy a saját osztályának osztályfőnökként tart 1-1 tesiórát, így a kötelező 5 tesiórából 3 minden osztálynak meg van tartva.”

A pedagógus a személyes dilemmáit és nehézségeit is megosztotta velünk, érzékletesen megmutatva, milyen feszültségekkel jár a tanárhiány, és ez hogyan hathat a diákokra:

„A gyerekekre igyekszem nem ráterhelni a túlterheltségemet, nem ők tehetnek róla, hogy botrányosan nagy a tanárhiány ma Magyarországon, de nem tudom, hogy hogy fogom bírni ezt az évet, nagyon aggódom magam miatt, és a magam nehézségein túlmutatóan, a gyerekek miatt. Sajnos idén már 4. évfolyamba is «le kell tanítanom», ahhoz elvileg nincs végzettségem, gyakorlatilag meg tudom oldani, mert angoltanár vagyok egyetemi végzettséggel.”

Egy nemzetiségi iskolában tanuló gyerek szülője pedig egy még érdekesebb (elkeserítőbb) jelenségre hívta fel a figyelmet a pedagógushiány kapcsán:

„Tavaly is sokszor benyomták nekik a Kahoot!-ot (ez egy norvég fejlesztésű, játékalapú tanulási platform - a szerk.), hogy nyomkodják, vagy kütyüzzenek, szóval kvázi gyerekmegőrzőként működtek, aztán meg ment a vérengzés a dolgozatokkal... Gondolom idén is hasonlóan fog menni a dolog.” Főleg, mert náluk is nagy a fluktuáció, és elég sokan távoztak az iskolából.

„Most így év elején elment az angol és a matektanár. A szaktanár állomány erősen hiányos. A magyartanár fog kémiát, biológiát és fizikát tanítani. Szakkörök lesznek papíron, a jobbak tavaly is csak papíron voltak, mert az értelmesebb (robotika) jellemzően elmaradt (2-3 alkalom volt egész évben megtartva), azok a nemzetiségi cuccok, amiket a gyerekek kevésbé szeretnek, ellenben egyet kötelező választani közülük, mint például a néptánc, színjátszó meg énekkar, gondolom üzemelni fognak idén is, azt szerintem akik csinálják, hobbiból is viszik. A jó tanulók jutalomkirándulását is megtartják, de eddig az órák zömét valaki helyettesítette, nem a végleges tanár tartotta, az ofőn és a magyar tanáron kívül senki sem fix.”

Órarend? Az mi?

Apropó, órarend! Mivel a papíron nemlétező tanárhiány finoman szólva is bizonytalanná teszi a tervezhetőséget, sokan jelezték nekünk is, hogy egyik napról a másikra alakul a gyerekük órarendje. Jó esetben még lefekvés előtt meg is kapják, például ilyen formában:

photo_camera Fotó: Olvasónk

Egy szülő azt írta a budai agglomerációból: „A 6. osztályos fiaméknál eddig mindig a következő napi órarendet diktálták le az adott napon, de sajnos valami közbejöhetett, mivel ma már nem tudták a holnapi beosztást megjövendölni. Egyébként terem és tábla csiszolás, festés nekünk is megvolt. A negyedikes fiam osztályában kicsit lazábban mennek a dolgok, bevezetésre került a "majd kitalálom" óra. Egyelőre még a visszaszokás a szünet után, a tavalyi anyag ismétlése zajlik. Remélhetőleg egy-két héten belül kialakulnak a dolgok.”

Biztatásként még annyit hozzátett: kétségbeesni nem kell, pedagógiai asszisztensek tartanak náluk órát alsóban, megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, mert már tavaly is őket vetették be, ha valaki hirtelen megbetegedett.

Egy székesfehérvári általános iskolában pedig „csak” a következő okok miatt nincs még órarend egy szülői beszámoló alapján:

nyelvszakos tanárok létszáma és egyéb elfoglaltságai;

néptáncoktató hiánya (az iskola ének-zenei tagozatos, melynek hagyományosan szerves részét képezi a néptánc oktatása is);

a csökkentett pedagógus létszám, illetve a tankerület által nem engedélyezett órák (korrepetálások, szakkörök) miatti áttanítások (alsós tanítónak felsőben kell tanítania, tanítóknak más osztályokba kell áttanítania, stb.).

De a problémán már dolgoznak! Ahogy a szülő is megjegyezte: „Jelenleg is 3 álláshirdetés van kint az iskola Facebook-oldalán.”

Egy pesti belkerület általános iskolájában az alsó tagozat összes évfolyama órarend nélkül kezdi a tanévet – írta egy apuka –, „mivel a tankerület visszadobta a tervezeteket. Talán jövő hétre már lesz órarend.”

Szerdán egy szülőtől a következő tájékoztatást kaptuk:

„A mai nappal a tanév 4. napja is eltelt, de órarendük nincs, és tippünk sincs, hogy mikor lesz. Ennek oka, hogy képlékeny a tanári állomány. Este 9 után szokott az ofő üzenni, hogy másnap milyen órákra pakoljanak a gyerekek. A 4. nap után sem tudjuk, hogy melyik tanár, milyen órát fog tartani. Egyáltalán nem biztos, hogy aki tegnap matekot, magyart tartott, holnap is bemegy-e. Nyelvi órájuk még nem volt.”

Zárásként pedig megjegyezte:

„Katasztrófa, ami az állami intézményekben most van.”

Hogyan pótolják a kieső pedagógusokat?

Ugye, a darabszám nagyon fontos. Egy budapesti pedagógus jelezte nekünk: tantestületükből a távozókat öt ELTÉ-s hallgatóval pótolják ki, vagyis egyetemisták tartják majd az órákat. Mint írta: „Kollégáknak tekintjük őket, de még diplomával nem rendelkeznek.” Azonban azt is jelezte, hogy az egyetemi hallgatóknak az óraadás mellett számos egyéb dolguk is van (bejárnak az egyetemre, írják a diplomamunkájukat, államvizsgára készülnek): „Minden tiszteletem az övék, de a hatékonyságuk a gyerekek tudásának megfelelő gyarapításában kétséges számomra.” Hasonló beszámolót kaptunk máshonnan is: olvasónk párja egyelőre biológia-kémia szakon tanul. „Ennek ellenére hétfőn teljes állásban kezdhetett biológia, kémia, természetismeret (fizika, földrajz) és technika tanárként. :) Nyár elején még 50 százalékos állást és fizetést ajánlották neki, de ez augusztus végére szépen feltornázódott egy teljes állásra és fizetésre, bár ez természetesen nagyon kevés. Kíváncsian várjuk mit hoz az év!”

A másik lehetőség a tanárhiány pótlására a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása. Ami tűzoltásra elég, de leginkább csak arra. Az óraadói szerződésben vállalt óráikat ugyanis megtartják, de nem helyettesíthetnek, semmilyen iskolai programban nem vesznek részt, és ha ők betegednek meg, őket ugyanúgy kell helyettesíteni. Vagyis bár papíron persze jól mutat, hogy betöltik az üres helyeket, ez azonban a tantestületek életét nem könnyíti meg.

Csakhogy ezeket a beugró pedagógusokat meg is kell találni. Egy olvasónk elmondása szerint nagyjából 15 éve nyugdíjas volt tanára mesélte neki, hogy „valaki egy vidéki iskolából felhívta, hogy Facebookon látták a hirdetését egy tanári álláskereső csoportban, és hogy szeretne-e elfogadni egy állást iskolájukban. Azért lepődött meg ennyire, mivel nincs is Facebook-fiókja, nem is tudta hogy van ilyen csoport, és hogy honnan tudták a nevét és telefonszámát. Ugyanis senkivel nem osztotta meg ezeket, és nem szólt senkinek, hogy állást keresne.”

Hát, így is lehet. Ám ahogy egy pedagógus felhívta rá a figyelmünket: a számokat lehet ugyan kozmetikázni, ettől még nem lesz jobb a helyzet az iskolákban. Példaként a saját tantestületét hozta fel, ahol 2 kolléga távozott (magánéleti okokból).

„Az ő státuszaikat (és minden más fél vagy háromnegyed státusznyi órát) úgy tudott lefedni az intézményvezetés, hogy más, helyi iskolákból óraadókat alkalmazott. Ez statisztikailag úgy néz ki, ahogyan az államtitkár mondta: két fő távozott, de hat fő létesített »pedagógus munkakör ellátására irányuló közalkalmazotti jogviszonyt«. A valóságban semmivel sem lett több tanár, de az intézményben a teljes státuszban foglalkoztatottak aránya csökkent. Ez természetesen a teljes státuszban lévők órarendjét zilálja szét és növeli a terhelésüket, hiszen az óraadók nem vesznek részt más iskolai alapfeladat ellátásában (csak a saját iskolájukban, ahol teljes státuszban dolgoznak). Elképesztő, hogy a pár évvel ezelőtti 45 főhöz képest ebben a tanévben 58 fős (ha jól számoltam) tantestülettel látjuk el csaknem ugyanazokat a feladatokat” – írta a pedagógus.

És van, aki bizony nemet mond, ha megkeresik. Így tett olvasónk is, akit az iskola, ahol korábban is tanított, augusztusban keresett meg, hogy felkérjék óraadónak, heti 14 órában. Innentől a beszámolója:

„Nemet mondtam. Ennek több oka volt.

a jelenlegi munkáltatómnál talán(!) át tudnék vinni heti 4, esetleg 6 órát. De 14-et nem, és nem is akarok.

0. órákkal kezdenék a munkaidő miatt, és akkor ugyanúgy elmegyek otthonról reggel 6 körül, mintha ingáznék.

És a legfontosabb: ha ennek csak egy részét is bevállalom, akkor elhitetem velük, hogy mindent meg lehet oldani. De ez konkrétan nem igaz! Ez volt az én diszkrét, privát tanártüntetésem.

Rá kell jönniük, hogy a bicikli felborult, nem gurul tovább. :(”



Egyéb apróságok

Ugyan ezen a héten kifejezetten a tanárhiánnyal szerettünk volna foglalkozni, rengeteg olvasói levelet kaptunk, amelyekben az oktatási rendszer további hibáira is felhívták a figyelmet. Ezek közül csak néhányat szeretnék kiemelni.

„Egy közepes város általános iskolájába járnak a gyerekeim. Szakkörök, előkészítők már rég nincsenek. A napközis tanítók nagy része max. pedasszisztens, jellemzően ráérő anyukák ugranak be a feladatra, de még mindig jobban jártunk, mint a városunk másik iskolája, ahol a matekórát is a szülők tartják.

Amin felvontam kicsit a szemöldököm, hogy a gyerekeim hazahoztak egy papírt, amin nyilatkoznom kell arról, hogy kérem a felmentésüket a délutáni tanulószobai foglalkozás alól, ugyanis megoldott az otthoni felügyeletük. Az osztályfőnökök nyomatékosan kérték, hogy ezt mindenki küldje vissza aláírva, ugyanis nem lesz tanulószoba szervezve egyáltalán. Nekem mindegy, eddig sem voltak tanulószobásak - sőt, már alsóban napközisek sem, mert akkor a Covid miatt nem volt rendes napközi -, de ez így akkor is érdekes.”

A napközi úgy tűnik, máshol is megugorhatatlan feladat. Csepeli általános iskolába járó gyerekek anyukája írta nekünk:

„Őket közvetlenül érintő tanárhiány egyelőre nincs, viszont a 2. osztályos gyerek osztályában nyomatékosan kérték, hogy aki tudja, napközi helyett vigye haza a gyerekét 2-kor, mert több visszahívott nyugdíjas pedagógus (más osztályokban) csak félállást vállalt, így bizonyos napokon a 30 fős osztálylétszám kiegészül szétosztott ejtőernyős gyerekekkel más osztályokból. Arra is készüljünk, hogy ilyen körülmények között jó eséllyel a házi sem készül el a suliban.”

A papíron ingyenes közoktatásról pedig érzékletesen mesél az alábbi történet:

„Az év elején hírlevelet kaptunk, amelyben arról tájékoztatnak, hogy az iskola további működéséhez kénytelenek a szülők hozzájárulását kérni. A kért összeg gyerekenként 10.000 Ft/hó 10 hónapon keresztül. Természetesen van testvérkedvezmény, és lehet többet ill. kevesebbet is adni. A vállalásról az év elején kell nyilatkozni. Ez számomra a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mai magyar, elvileg ingyenes közoktatásban egyik napról a másikra be lehet vagy be kell vezetni egy évi 100.000 Ft-os tandíjat. (2 testvér esetén 175.000 Ft, 3 testvérnél már 225.000 Ft az egy tanévre eső befizetnivaló.)”

A főváros agglomerációjában lévő általános iskola 5. osztályába új osztályfőnök érkezett, elsőre nagyon rendesnek tűnik – írta olvasónk – , „viszont még augusztus végén szólt, hogy nagyon régi az íróasztala és a forgószéke és kellene neki új + le kéne csiszolni és festeni a lambériát az osztalyteremben + a kb. 4 db hungarocell táblát szeretné majd szemléltetésre használni, és erre vegyünk valami vásznat. A szülőknél ez kissé felháborodást váltott ki, hogy ezt is nekünk kell kifizetni és megcsinálni, nyilván nem a tanárnőt hibáztatjuk ezért. Pláne úgy felháborító, hogy tavaly az alsós épület udvarát szülői adományokból újítottuk fel. Persze mikor az udvar kész lett, akkor a polgármester kijött és a sajtóban elismerően nyilatkozott hogy »a város ezt is megcsinálta«. Holott a város egy fillért se adott az udvar rendbetételére.”

Rengeteg más problémát és helyzetet is megosztottak velünk olvasóink (köszönjük!), amelyekkel ebben a cikkben terjedelmi okok miatt nem, de a következő hetekben mindenképpen foglalkozni fogunk.

Addig is várjuk a további beszámolókat is, ha neked is van történeted az oktatási rendszer csődjéről, a megirom@444.hu címen örömmel fogadjuk.