Telex: Orbán arról beszélt Kötcsén, hogy 2034-ig tervez kormányozni

A Telex a kötcsei piknik résztvevőitől úgy tudja, hogy Orbán Viktor arról beszélt, hogy 2034-ig tervezi a saját kormányzását. A miniszterelnök a 2018-as választások előtt és után is utalt arra, hogy 2030-ig tervez, de most a 2034-es céldátumot azzal indokolta, hogy a háború és a koronavírus-járvány elvett tőlük négy évet. (Ha esetleg igazat mondott volna, akkor már túl lennénk az Orbán-rendszer felén.)

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A zárt körben elhangzott beszédében Orbán arról is magyarázott, hogy bár az elmúlt időszakban csökkent a kormány népszerűsége, de nem annyira, mint más európai kormányzó pártoké. Orbán azt mondta, Németországban az ellenzéki pártok népszerűsége már nagyobb, mint a kormányzó pártoké. Orbán szerint a Fidesz népszerűségvesztésének fő oka a gazdasági válság, „a társadalom nem ehhez szokott hozzá, hanem a folyamatos növekedéshez”. Orbán arról beszélt, hogy tíz év után most csökken először a reálbérek értéke, de szerinte év végére megfordul a tendencia, és újra nőni fog.

Szerinte a Fidesz-KDNP népszerűsége azért csökkent kevésbé, mert a választóik nemcsak gazdasági, hanem politikai és ideológiai szempontokat is mérlegelnek. Szerinte erős a Fidesz hátországa, a kormányzásuk „nem jár szellemi kiüresedéssel”.

Orbán szerint vezető pozíciójukhoz az is hozzájárul, hogy gyenge az ellenzék, valamint állítása szerint nem voltak az embereket érintő megszorítások. Itt érdemes felidézni, hogy a választások óta azért jó néhány területen érzékelhették a választók is a gazdasági nehézségeket, ott volt a kata eltörlése, a rezsicsökkentés részleges kivezetése, a családtámogatások szigorítása, a benzinárstop és úgy általában az árstopok kivezetése, megemelték a jövedéki adót, és még számos intézkedést lehetne említeni. Mindezek azonban az elérhető közvélemény-kutatásokban nem jeleztek jelentős népszerűségcsökkenést.

Ismét elmondta, hogy komoly veszélyt lát Európa iszlamizációjában, és úgy gondolja, hogy belátható időn belül Nyugatról keresztény közösségek fognak Magyarországra menekülni emiatt.

Orbán azt mondta, „nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni”, azt szeretné, hogy „tiszteljen minket a világ”, ehhez pedig van egy 15 pontos „nagy terve”.

Nagy újdonságok nem derültek ki a tervről. Orbán például a – fényévekre lévő – demográfiai fordulat elérését és a munkaalapú gazdaság létrehozását sürgette. Arról is álmodik, hogy hitelfelvételek helyett hitelezővé és modern ipari nemzetté váljunk. Orbán szerint a magyar vállalkozóknak külföldön is be kell fektetniük, a profitot pedig haza kell hozniuk. Beszélt a hadseregfejlesztésről és a digitális állampolgárság bevezetéséről is: Orbán szerint fontos az energetikai önellátás, ennek része, hogy Paks orosz helyett francia üzemanyaggal menjen.

Orbán szerint a nehéz világgazdasági és -politikai helyzet sok lehetőséget kínál, és neki az a célja, hogy Magyarország olyan erős legyen, mint a kiegyezés idején volt. (Hogy ez utóbbi pontosan mit jelent, az a Telex összefoglalójából nem derül ki.)

A kötcsei bevonulásról a képeink itt láthatók, a videónk meg itt található. Orbán pedig a Tiktokra töltetett fel egy arcoskodó összefoglalót.