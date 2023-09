Ember nem révült még ekkorát Kosztolányi és Weöres-versekre

A zenei spektrumon egymástól távol eső stílusok találkozása leginkább vagy gyötrelmesen vagy csodálatosan sülhet el - a langyosokat kiköpi az algoritmus. A Kaláka környékén rengeteg ilyen találkozás történt, leginkább szülinapokon, amiből több mint 50 éves fennállásuk alatt akadt néhány. Ezek közül önkényesen a Platon Karatev féle Valaki jár a fák hegyén és a ColorStar féle Emlékdal feldolgozásokat emelném ki, mint a szerencsés katasztrófák legszebb gyermekeit.

Hogy gyerekkorom egyik legmeghatározóbb együttese - amelyet évente legalább kétszer illik leporolni -, valamint a hip-hop és jazz határterületeinek egyik legizgalmasabb csapata egyszer majd közös koncertet ad, remélni sem mertem.

Erre egyszer csak ott találtam magam a színpadtól pár sorra gyerekes rajongással a Müpában még télen, nem sokkal később meg a gondolattal a villamoson, hogy egyrészt miért kellett a koncertet színpadi székekről végigbólogatni - nem csak nekem voltak szűkek a keretek, az idősebb vendégeket is láthatóan feszélyezte, hogy minden ütembe beleremegtek széksorok -, másrészt, hogy miért csak a koncert végén álltak fel közösen arra az 5-6 számra.

photo_camera Közösen az Öböl amfitreátrumban Grafika: Bódog Bálint

Ehhez képest a Mol-torony árnyékában, a rémisztően felső középosztálybeli Kopaszi-gáton található Dürer Kert Öböl amfitreátrumában tartott koncert sokat csiszolódott a müpáshoz képest. Egyrészt szabadtéren, betonlépcsőkön sokkal felszabadultabban lehetett - minimum - dülöngélni, másrészt habár most sem egy teljes JazzBois x Kaláka koncertet kaptunk, azért az jót tett, hogy a koncert első két harmadában az együttesek külön-külön, végül hosszabban együtt is meg tudták mutatni, miért is érdemes generációkon, műfajokon és stílusokon átívelve kísérletezni. Hazafelé mégis úgy éreztem, hogy ez az együttállás nemcsak az etyeki gyep/jazzsznobok világát idéző BudaPark környékén, de valami nagyobb színpadon, álló koncerten is jól - sőt jobban - mutatna.

photo_camera A Kaláka Grafika: Bódog Bálint

Hogy a Kaláka nem csak gyerekeknek játszó - esetleg József Attila verseit megzenésítő - folkzenekar, ahogy sokszor hajlamosak őket beskatulyázni, az most is megmutatkozott. Számos vers, sanzon és dal került be a köztudatba a Kalákának köszönhetően. Szergej Jeszenyin, a sokszor Puskinnal egy szinten emlegetett orosz költő dalait a Fekete Ember című albumukról is ismert, Kányádi Sándor erdélyi költő Valaki jár a fák hegyén című versének felkapott, - a 444 által dokumentumfilmen is bemutatott - Platon Karatev általi feldolgozásának alapja is egy Kaláka dal volt. De a Kaláka volt az a zenekar is, amelynek sikerült úgy hozzányúlnia Kosztolányi Dezső verseihez, hogy nem akartam rögtön eret vágni a fárasztó rímelgetéstől.

Most is ezekből dolgoztak, de volt József Attila, rögtön kettő is, amit Kosztolányi, majd Kányádi követett, a JazzBois előtt pedig még egy gyors Ukulelét is lejátszottak, ami még a mellettem hangosan vitatkozó külföldi család apróbb tagjait is megmozgatta - holott valószínűleg egy szót sem értettek az egészből.

photo_camera JazzBois: Czirják Tamás (dob), Sági Viktor (basszusgitár), Molnár Bencze (billentyűk) és Kosztolánszki Dominik (szaxogon) Grafika: Bódog Bálint

A vegyes korosztályú közönség meglepően gyorsan ráhangolódott a JazzBois instrumentális hip-hopos, révülgetős stílusára. A szöveg hiánya az előbbi túladagolás után teret hagyott az elszállásra, álmatag dülöngélésre vagy - az előttem ülő vasalt inges, fontoskodó férfi esetében - a számlák alapos átnyálazására. Nem véletlenül lett híresebb az együttes nemzetközi szinten, miután néhány számuk felkerült azokra nyugis jazzes, lo-fis Spotify-playlistekre, amiket az ember általában főzés, sétálás közben szokott hallgatni.

A két együttes a végén tökéletesen egészítette ki egymást. A Szabó Lőrinc versei utáni hosszas instrumentál alatt a szöveg pont le tudtak érni, Kis Anna Fűszedője pedig még légneműbbnek tűnt JazzBois vendégszaxofonosának köszönhetően. Kicsivel a lépcsők mögött, hátrébb kisebb buli alakult ki néhány gyerekek és a sörözgető fiatalok között, ami lehet, hogy egy-két szülőnél kiverte a biztosítékot, de ha egyszer szimultán szól a groove, meg a Csapj oda, csapj bele, mégis mit lehet tenni.