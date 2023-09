A húgyszagú telefonfülke az új, méhlegelőbe oltott Blaha Lujza téri nyilvános vécé

Szörnyülködő hangvételű cikkel jelentkezett a Ripost:

Sem a Telekomot, sem Karácsony Gergelyt nem zavarja, hogy botrányos, undorító állapotban vannak Budapest telefonfülkéi. A cikkben ugyan elismerik, hogy a Telekomot rendelet kötelezi arra, hogy telefonfülkéket működtessen, ám ezután apokaliptikus képet vázolnak fel (videóval!) az „elképesztő”, „botrányos” állapotú fülkékről, feltérképezik a „fekália- és húgyszagot”, sőt, még az utca emberét is megszólítják, hogy ő is szörnyülködhessen, és „megrázó” élményekről beszámolhasson. És miután ismét idézik a rendeletet, amelyben a Telekom fülkefenntartási kötelezettsége rögzítve van, egyből le is sújtanak oda, ahová kell:



„És ezek szerint a Karácsony Gergely-féle városvezetésnek sem fontos, hogy törődjön a városképet egyenesen pusztító fülkékkel.” Ja, és bár a Telekomot keresték (nem válaszoltak), Karácsony Gergelyt nem kérdezték meg arról, hogy zavarja-e a telefonfülkék állapota. Miért is kellett volna?



Egy dolog fölött siklanak el nagyvonalúan, amikor a baloldali városvezetést ostorozzák: hogy a témát alig másfél hónapja épp ennek a baloldalinak titulált városvezetésnek az egyik polgármestere, Soproni Tamás vetette fel. Soproni, Terézváros polgármestereként július közepén posztolt a Facebookra egy akciót, amelynek keretében egy tényleg penetráns állapotú telefonfülkére plakátot helyeztek, "Ha ez a fülke a miénk lenne, nagyon szégyellnénk. Ez a fülke a Telekomé." felirattal.

Soproni jelezte is már akkor: „több éve” (2021 óta) leveleznek a Telekommal, hogy felszámolják az áldatlan állapotokat, de nem nagyon jutottak előbbre. Felvették a kapcsolatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal is, akik meghatározhatják, hogy mennyi telefonfülkét kötelező fenntartani egy településen. Itt sem értek el sikereket. Ezért végül utcabútornak minősítik a telefonfülkéket, és megtiltják, hogy reklámokat helyezzenek ki rájuk, és előírják, hogy a fenntartójuk (vagyis a Telekom) tartsa őket rendben - máskülönben 2 milliós bírsággal lesz sújtható.

A Telekomnak egyébként 3000 lakosonként kell kihelyeznie egy telefonállomást - bár hogy azt mi indokolja, hogy ezek kártyás fülkék legyenek, miközben kártyát már nem lehet kapni hozzájuk, arra nem könnyű magyarázatot találni (bár segélyhívásra ezek is használhatóak).



photo_camera Soproni (balra) plakátol

Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Ennyit tehet tehát egy polgármester a saját hatáskörében.

Egyébként pedig a jogalkotóknak kéne módosítaniuk a rendeletet, hogy ne kelljen kötelezően kint állnia ennyi telefonfülkének. De eddig a Ripost tényfeltáró anyaga már nem jutott el, így maradt Karácsony Gergely hibáztatása.

Mondjuk azok után, hogy a Metropol egy (kifejezetten szórakoztató) sorozatot szentelt a fővárosi gazhelyzetnek, az Origo pedig a méltán népszerű Napi Balfék sorozatban egészen méltatlan képpel hergelt Karácsony ellen a Blaha Lujza téri nyilvános vécé ügyében, és még a fővárosi vízapokalipszist is a nyakába varrák, meglepődni semmin nem kell.

De a tényeket azért néha érdemes rögzíteni.