A túltolt higiénia és a rossz gyermekorvosi tanácsok miatt van ennyi ételallergiás

Laktóz-, glutén-, szója-, mogyoró- és egyéb hasonló összetevőktől mentes termékek lepték el a boltokat és az éttermek étlapjait, a fagyizókról nem is beszélve. A címkéken lassan nagyobb helyet foglal el, hogy mit nem tartalmaz a termék, mint az, hogy mi van benne, az ételallergiára és -érzékenységre egész iparág épült fel.

photo_camera Fotó: BURGER/Phanie via AFP

A Centers for Disease Control and Prevention szerint az ilyen típusú allergiák egyre gyakoribbak. A gyermekek között 2000 és 2018 között megduplázódott az ételallergiások száma, és az arány az azóta eltelt években valószínűleg tovább nőtt, írja a Washington Post. A lap felnőttekre vonatkozó adatot nem talált, de más kutatások megerősítik a tendenciát. A World Allergy Organization Journal című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a fiúk és a lányok gyermekkorukban egyforma valószínűséggel lesznek allergiásak valamilyen ételre, de a tinédzserkor után a nők között gyakoribbá válik az ilyen betegség. Különbség az is, hogy míg a nők a gyümölcsökre – azon belül a bogyósokra –, addig a férfiak a mogyorófélékre lesznek allergiásak.

A lap talált egy másik kutatást is, ami még több kérdést vet fel az ételallergiák furcsa világával kapcsolatban. A Northwestern Egyetem Élelmiszerallergia- és Asztmakutató Központja 2015-ben és 2016-ban több mint 50 ezer amerikai háztartásban élő, közel 80 ezer ember megkérdezésén alapuló felmérést készített. E szerint a legtöbb ételallergiát fiatalabb korban diagnosztizálják, és felnőttkorban általában lecseng. Szélsőséges példa a tehéntej: a kisgyerekek sokkal nagyobb valószínűséggel allergiásak a tehenektől származó tejtermékekre, mint az idősebbek. Ezzel ellentétben a kagylókra, rákokra és egyéb tengeri gyümölcsökre kétszer több felnőtt allergiás, mint gyerek. A kagylóféléken kívül a leggyakoribb allergén a tej, a földimogyoró és a fán termő diófélék, a mandula és a dió.

Védekezési mechanizmus

Az ételallergia főként az immunglobulin E (Ig E) antitest által kiváltott túlzott immunreakció, ami arra készteti a szervezetet, hogy felszabadítsa a benne lévő a hisztamint a kórokozó kilökése érdekében. Christopher Warren, a Northwestern professzora szerint az egyik ok, amiért a nők több mindenre allergiásak, az, hogy agresszívebb az immunrendszerük, különösen a gyermekvállalás éveiben. Warren szerint ennek a hiperéberségnek evolúciós szempontból van értelme: a szervezet agresszívan küzd a kórokozók ellen, amik megfertőzhetik utódaikat, vagy korlátozhatják teherbe esési és gondozási képességüket.

Arról, hogy valójában a felnőttek hány százaléka allergiás valamilyen ételre, nincsenek pontos adatok. A fent említett kutatás is önbevalláson alapult, nem tudni, hogy azok közül az emberek közül, akik azt mondják, hogy allergiásak, valójában hányan azok, és hányan szenvednek más betegségben, ételérzékenységben.

Hiperaktív immunrendszer és rossz tanácsok

A Washington Post szerint az ételallergiások növekvő számára két magyarázat van. Az egyik, hogy az 1980-as évekre nagyrészt kiirtották a klasszikus parazitákat, fonál- és galandférgeket, a túltolt higiénia miatt a hiperaktív immunrendszer – valódi fenyegetés hiányában – ártalmatlan dolgokra ugrik, mint például a kesudió vagy a camembert. „A szervezet keres valamit és elfoglalja magát” – mondta Warren.

A másik ok, hogy túlságosan védjük a gyerekeinket. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia a növekvő ételallergiák miatt 2000-ben azt tanácsolta a szülőknek, hogy 3 éves korig ne tegyék ki a gyerekeket az allergéneknek. Csakhogy kutatások megállapították, hogy pont ebben a korban lehet hozzászoktatni az immunrendszert ezekhez az ételekhez. „Nem adunk esélyt az immunrendszernek, hogy akkor edződjön, amikor a legmegfelelőbb a tanuláshoz” – mondta Warren.

A National Institute of Allergy and Infectious Diseases 2017-ben egy akkor újnak számító tanulmányra alapozva azt ajánlotta, hogy a gyerekeknek már 4 hónapos korban adjanak földimogyorót. A kutatás szerint az, hogy a gyerekek korán érintkeztek az kérdéses ételekkel, az allergiák előfordulásának masszív csökkenéséhez vezetett. „Ha az eredeti tanulmányban tapasztalt 81 százalékos csökkenést akár csak megközelítőleg is el tudjuk érni, több ezer gyereket menthetünk meg a földimogyoró-allergiától, ami egyébként halálos is lehet” – mondta akkor Anthony Fauci, az intézet igazgatója.

Poratka és kagylók

Az allergiák gyakran kapcsolódnak egymáshoz: ha valaki nem bírja a földimogyorót, nagyobb valószínűséggel lesz allergiás a fán termő diófélékre is. A kagylók, például a garnélarák és a rákok, biológiailag hasonlítanak egy másik, még gyakoribb ízeltlábú allergénre: a poratkafélékre.

photo_camera Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT/Science Photo Library via AFP

Az elhalt hámsejtekkel táplálkozó, szabad szemmel nem látható poratka az egyik leggyakoribb környezeti allergén. Izmaik ugyanabból a fehérjéből állnak, ami a kagylókban és rákokban is megtalálható, és ha az immunrendszerünk egyszer elkezd reagálni az atkákra, ezekben az ételekben is észleli ugyanazt a veszélyes vegyületet.

A felnőttkori allergiákkal kapcsolatos kutatások továbbra is ritkák, de a lap szerint ésszerűnek tűnik feltételezni, hogy a poratkákra és a kagylókra-rákokra allergiások nagy száma között van összefüggés.