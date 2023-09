Ukrajnának sikerült közel vinnie a háborút az orosz hátországhoz

„Ha a NATO támadást indítana, Oroszország órákon belül négyszáz kilométer mélységben veszítené el repülőit és hadfelszerelését a légitámaszpontjain és a katonai bázisain. Minden egyes ukrán csapás egyre nyilvánvalóbbá teszi Oroszország gyengeségét minden potenciális ellenfele számára” – írta Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) sokat sejtető félmosolyaival legendássá vált vezetőjének közeli munkatársa a New Lines Magazine riportereinek 2023. augusztus 29-én.

Aznap a HUR oroszországi ügynökei ritka pofátlan támadást hajtottak végre, az ukrán határtól 700 kilométerre, a NATO-tag Észtország déli határához közeli Pszkov légitámaszpontján, a 334. légi szállítási ezred bázisán drónjaikkal négy orosz IL-76-os szállítógépet károsítottak meg, talán javíthatatlanná téve valamennyit.

A nagyon is valós, dollármilliókban mérhető károkon túl a támadásnak szimbolikus jelentősége volt. Túl azon, hogy a ritka titkos műveletek közé tartozott, amit a HUR a siker után nyíltan felvállalt, Budanov azt is megerősítette, hogy az akciót nem Ukrajnából indított nagy hatótávolságú drónokkal hajtották végre, ehelyett oroszországi ügynökhálózatuk tagjai a támaszpont közeléből indították filléres drónjaikat. Annak is üzenetértéke volt, hogy miket semmisítettek meg: Putyin 2022. februári inváziójának kezdetén az orosz légideszantosok ilyen IL-76-osok fedélzetén indultak Kijevbe, ahol gyors rajtaütéssel akarták lefejezni az ukrán vezetést. A terv nagyjából úgy sült el, ahogy azóta az orosz hadvezetés minden más elképzelése is.

A pszkovi akció napján az ukrán kémek addig példa nélküli támadássorozatot hajtottak végre mélyen az orosz hátországban, köztük egy brjanszki mikroelektronikai üzem ellen, ahol az orosz fegyverrendszerek kulcsfontosságú alkatrészeit gyártják. Egy héttel korábban pedig a pszkovihoz hasonlóan vakmerő akcióban egy Szentpétervárhoz közeli légitámaszpont, a Szolci-2 futópályáján robbantottak fel egy Tu-22M3-es, nukleáris csapásmérésre is alkalmas stratégiai bombázót olyan filléres kvadrokopter drónnal, amit pár ezer dollárért bárki megrendelhet az Aliexpressen, írja a New Lines.