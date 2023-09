Kövér László: A svédek szabályosan gyűlölik a hazájukat

Az Országgyűlés elnöke volt a vasárnap esti Bayer Show vendége, ahol arról beszélgettek, hogy Svédországban egy 2019-es oktatóanyagban le akarják járatni Magyarországot.

Erről a Magyar Nemzet írt a múlt héten, többek között azt írták: „Gulyás Márton a videóban többek között arról beszélt, hogy Orbán 2010-es megválasztása óta a demokrácia megszűnt létezni Magyarországon, a kormány korlátozza a sajtó- és szólásszabadságot és rendeletben szünteti meg a genderszakokat.” A cikkben az is szerepelt, hogy: „A videóban három középiskolás diák azon szörnyülködik, hogy a magyar oktatásban kiemelt szerepet szentelnek a hazaszeretetnek.”

Bayer Zsolt erről is kérdezte Kövért, aki elmondta, hogy a videót nem látta, majd kitért a svédekre:

„Mi van ebben meglepő? Amit csinálnak a svédek a saját hazájukkal, vagy azzal az országgal, amit rájuk bízott a Jóisten valaha, abból egyenesen következtethető az, hogy ők nem szeretik a hazájukat, sőt szabályosan gyűlölik, mert hogyha nem gyűlölnék, akkor nem tennék tönkre.”

Kövér szerint a NATO-ba belépni szándékozó svédek „nem a hazájukat akarják megvédeni, hanem a politikai elitjük, amelyik része annak a globális maffiának, amelyiknek az európai nemzetállamok vezetőinek a nagy része hasonlóképpen alkotóeleme, az belevitte őket egy olyan kalandba, aminek a vége, az egyelőre nem látható, de hogy sok mindenről szól, csak Svédországról nem, meg Svédország biztonságáról, azt bátran elmondhatjuk”.

Kövér szerint a magyar Országgyűlésnek nem kellene megszavaznia Svédország NATO-csatlakozását, mert olyan szövetségesre nincs szükségünk, aminek az a véleménye rólunk és a mi hazaszeretetünkről, mint ami ebben a videóban van. „Nem hiszem, hogy nekünk egy olyan idézőjelbe tett szövetségesre szükségünk van, amely a saját hazájára is köp, nemhogy ránk” – mondta a házelnök.

Bayer Zsolt megkérdezte, hogyan történhetett meg a bibós idők óta az, hogy már nincsenek meg a régi európai értékek, hanem most azok az európai értékek, „hogy mi ketten összeházasodunk, és én még gyereket is szülhetek”. Kövér ezután azt fejtegeti, hogy ezek a magatartásformák már az Ószövetség első lapjain is ott voltak, szerinte a Szovjetunió összeomlása után tartását vesztette a nyugati világ.

Kövér szerint ha Európa nem lesz keresztény, akkor nem lesz. A házelnök szerint meg akarnak fosztani a kereszténységünktől, ez volt a kommunisták kísérlete is, de megbukott, és ez is meg fog bukni, de Kövér attól tart, hogy ennek az összeomlásnak még súlyosabb, tragikusabb következményei lesznek.

Az MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete ifjúságkutató csoportjának egykori segédmunkatársa most azt mondta, „undorító, hányingerkeltő” a képmutatás, ehhez képest a komcsik az 1980-as években egészen komolyan vehető emberek voltak, akik legalább értették a helyzet változását, és ők is szerettek volna egy kényelmesebb világban élni, mint amiben attól kell tartaniuk, hogy a nép fölébük kerekedik, és elhajtja őket erőszakkal.

Kövér szerint akik ma nyugaton fújják a passzátszelet, azok még szellemi színvonalukat tekintve is „nímandok, macskajancsik”. A házelnök azt mondta, az 1990-es parlamentben művelt, okos emberek ültek az MSZP-frakcióban, és voltak köztük olyanok, akiknek még az MSZMP-ben is fontos volt a saját hazájuk. „Na most ezekhez képest, akik ma nyugaton vannak, Brüsszelben meg mindenhol, szellemi meg erkölcsi Kilimandzsárót jelentenek” – mondta Kövér, aki szerint „méltatlan, megalázó a velük való mindennapi, ócska dagonyázás”.

A házelnök szerint egyedül az ad erőt „az utolsó leheletünkig” tartó harchoz, mert ha egyszer veszítünk, mindent elveszítünk. Kövér szerint „nekünk van Istenünk, hazánk, családunk, mi mindent el tudunk veszíteni”, nekik viszont „semmijük sincsen, ezért aztán legyőzhetetlenek a maguk bornírtságában és ostobaságában”.

Kövér ezután még arról is beszélt, hogy a Fidesz-KDNP-t „Magyarország jobbik fele tartja” tizenvalahány éve a kormányrúdnál.