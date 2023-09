Felfüggesztette Russell Brand hirdetési bevételeit a Youtube, miután négyen is szexuális erőszakkal vádolják

Az alkotói felelősségre vonatkozó irányelv megsértése miatt kedden felfüggesztette Russell Brand hirdetési bevételeit a Youtube, miután a brit színész-humoristát négyen is szexuális zaklatással és erőszakkal vádolták meg a héten. Bipolarisation névre hallgató turnéjának hátralévő állomásait is lemondták.

A brit Sunday Times, a The Times és a Channel 4 tévécsatorna közös feltáró riportja szerint Brand 2006 és 2013 között több nőt is bántalmazott, egyikük az eset idején még kiskorú lehetett. A lehetséges áldozatok között volt, aki arról számolt be, hogy a színész kapcsolatuk alatt bántalmazta őt, és jogi lépésekkel fenyegette, ha bárkinek szólni mer; más szerint Brand Los Angeles-i lakásában a falhoz nyomta és megerőszakolta őt, amit orvosi leletekkel is bizonyítani tud.

„Ha egy alkotó platformon kívüli viselkedése árt a felhasználóinknak, az alkalmazottainknak vagy az ökoszisztémánknak, megtesszük a szükséges lépéseket”, mondta a YouTube szóvivője. A most 48 éves humorista Youtube-ra és X-re is posztolt egy videót, amiben visszautasítja a vádakat, és azt mondja, sosem titkolta, hogy „fiatalabb korábban nagyon sok nővel volt dolga”, de minden kapcsolata konszenzuális volt. Brand szerint összehangolt lejáratókampány indult ellene, mert a csatornáin el meri mondani az igazságot dolgokról, és kritikus a mainstream médiával szemben.

Brand a koronavírus felbukkanása óta sokat posztol különböző összeesküvés-elméletekről, a járványtól az orosz-ukrán háborún át az amerikai politikáig. (via BBC)

Ha bántalmazás (akár, szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. A NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.