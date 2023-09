Magyar sertést Malajziába

Zajlik az ENSZ-közgyűlés New Yorkban, pörög a diplomáciai nagyüzem: Szijjártó Péter kedden több ösztöndíj-megállapodást és gazdasági együttműködést is aláírt távoli országokkal. Sierra Leonéból és Bangladesből diákokat importálunk, Malajziába sertéshúst exportálunk majd az elkövetkezendő években, és létrejöhet (vagy már létre is jött) egy bangladesi-magyar nukleáris megállapodás is.

Az ösztöndíj-program keretében mostantól évente ötven egyetemi hallgató jöhet Magyarországra a nyugat-afrikai Sierra Leonéból és Bangladesből. Utóbbival gazdasági - vélhetően nukleáris energiával kapcsolatos - együttműködést is aláírt a külügyminiszter: a találkozóról közzétett videóban csak annyit árul el, hogy a dél-ázsiai ország „ugyanúgy a nukleáris energiára alapozza az energiafüggetlenségét”, és ehhez ugyanolyan típusú reaktorokat épít, mint mi.

A közép-ázsiai Üzbegisztánnal a Türk Államok Szervezetének keretében működünk együtt aszálymegelőzésen, Malajziába egy nemrég aláírt mezőgazdasági megállapodás keretében baromi és sertéshúst exportálunk. Szijjártó Ecuador külügyminiszterével is találkozott, vele állítólag a közös keresztény értékekről beszélgetett.