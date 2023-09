Szakképesítés nélkül lehet majd elektromos gépeket javítani a kormány terve szerint

Jelentősen lazítana a kormány a munkaügyi előírásokon, a jövőben számos munkakört szakképesítés nélkül is be lehetne tölteni, számolt be az RTL Híradója.

photo_camera Fotó: MARIJAN MURAT/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem kell majd szakképesítés, ha valaki biológiai termékeket állít elő, ha villamos gépeket javít, esetleg villanyautót szerel, de a szobafestéshez sem.

Igaz, a rendeletterv szerint a képzetlen munkaerő csak egy szakképesített felügyelete mellett dolgozhatna.

„Egy marionettbábu-műsort fog eredményezni, ahol a szakképzetlen munkavállalók mögött ott van egy szerencsétlen szakképzett, akár még korosabb munkavállaló is, és az ő nyakába varrják a teljes felelősséget, hogy a termelés biztonságosan, szakképzetlen munkavállalókkal működjön. Ez elképesztő”

- kommentálta a tervet a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Székely Tamás szerint a lazítással a kormány a külföldi vendégmunkásoknak és az épülő akkugyáraknak kedvezne. Az RTL megkeresésére a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közölte: a változtatás célja, hogy tovább növelje a foglalkoztatottságot, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, illetve a munkaalapú társadalom megerősítéséhez. ó