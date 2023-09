Vikidál Gyula jelentéséből derül ki, hogy Nagy Feró egészen megbarátkozott a kommunizmussal '83 szeptemberére

Sajnálja, hogy elfecsérelte a korábbi éveit a Beatrice zenekarra, most kis- és nagylemeze jelenik meg, filmszerepet kap, sok pénzt keres, és erkölcsi elismerést is kap. „Véleménye szerint megéri komolyan dolgozni, mert annak anyagi és erkölcsi értékei vannak." – Ezt írta jelentésében „Dalos” ügynök, azaz Vikidál Gyula Nagy Feróról valószínűleg az István a király c. rockopera bemutatója után. A hivatkozott jelentést az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára hozta most nyilvánosságra.



A jelentés többi részében „Dalos" Schuster Lórántra panaszkodik, amiért az újságírókkal akarja megfúrni a konkurens zenekarokat.