Orbán fizetése nagyot ugrott júliusban

623 ezer forinttal nőtt Orbán Viktor miniszterelnöki bruttó fizetése júliusban - derült ki a 24.hu adatkéréséből. Orbán kormányfői jussa bruttó 3 millió 555 ezer forintról 4 millió 178 ezer forintra emelkedett nyáron.

Ehhez jön még az országgyűlési képviselői fizetés, ami idén bruttó 1 547 428.

Vagyis Orbán összfizetése 5,7 millió forint.

Ezt kiszámoltuk már az év elején, de most júliustól életbe is lépett a növekedés.

Orbán fizetését az lökte meg igazán, amikor tavaly nyáron a fideszes képviselők megszavazták, hogy a házelnöki tiszteletdíjhoz kötik a miniszterelnöki bért.

Ezzel egy csapásra tavaly 1,5 millióról 3,5 millióra nőtt Orbán kormányfői fizetése (és ehhez jön még a parlamenti képviselői illetmény).

Így igazán inflációálló lett Orbán összfizetése: a 2021-es 2,7 millió forintról idénre 5,7 millió forintra emelkedett.

Ha áttételesen is, de a magyar átlagkeresethez van kötve Orbán fizetése. (Az országgyűlési képviselők az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosának megfelelő összeget kapják, ez is érinti Orbánt. A házelnök a képviselői alapdíj 2,7-szeresét veszi fel. És tavaly nyár óta így van ez a miniszterelnökkel is.)

A kormányfői fizetés automatikus növelése minden júliusban lép életbe. Elvileg ekkor növekedne a kormánytagok fizetése is, aminél viszont nincs automatizmus, annak a mértékét Orbán határozza meg. A kormányiroda tájékoztatása szerint a miniszterek fizetése nem nőtt a nyáron. Még tavaly ugyanakkor átlagosan 33 százalékkal emelkedett a fizetésük, az addigi 1,9 millió helyett az új kormány hivatalba lépése után már több mint 2,6 millió forintot keresnek átlagosan.