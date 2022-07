Orbán Viktor 650 ezer forinttal emelte a miniszterek fizetését

Jelentősen nőtt az új kormányban a miniszterek fizetése a kormány oldalára feltöltött dokumentumok szerint: az eddigi 1,9 millió helyett az új kormány hivatalba lépése óta már több mint 2,6 millió forintot keresnek, írja az rtl.hu a kormány oldalára a napokban visszadátumozva feltöltött dokumentumokat.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fische/MTI/MTVA

Orbán Viktor ma reggel azt elmondta, hogy „nem vagyunk egyformák”, és hogy „mindenki vezet családi költségvetést, majd meglátják, hogy mi fér bele, és mi nem fér bele”. Pár hete arról is beszélt, hogy nem most van itt az ideje a bérek rendezésének. Ezt röviddel azután mondta, hogy nemcsak, hogy megszavaztatta saját fizetésemelését, felhatalmazást is kapott arra, hogy ő személyesen szabhassa meg a miniszterek fizetését. Úgy látszik élt is a lehetőséggel, bár Gulyás Gergely a múltheti kormányinfón még azt mondta, hogy csak Nagy Márton és Csák János kap többet a szokásosnál.