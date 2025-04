„A drog rossz. Igyál Gergő, légy szíves” – az alkoholizmusért tüntetett a Kutyapárt

„Mit mondhatnánk most, amikor már az is népszerűsítésnek nevezhető, hogy kimondjuk: a fű nem egyenlő kokain. Mit tehetünk, Gergő? Igyunk?” – kérdezte Döme Zsuzsanna, Ferencváros kutyapárti alpolgármestere, mire a mellette álló pártelnök, Kovács Gergely meghúzta a lapos üveget. A párt arra biztatta a jelen lévő pár száz embert, hogy próbáljanak alkoholfogyasztással leszokni a drogokról, mert azt a kormány támogatja is.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Különös aktualitást kapott a Kutyapárt által minden évben a fű legalizációjáért megrendezett Million Marijuana March, miután a kormány tizenötödik alaptörvény-módosítójában tovább szigorított a drogtörvényeken. Pedig Döme már azon gondolkodott, hogy csak egyszerűen elmondja a tavalyi beszédét, hiszen évek óta nem történt előrelépés „az okos drogpolitika” irányába.

„Üzenem a kormánynak, hogy a dizájnerdrogok nem tegnap jelentek meg, hanem legalább 10 éve” – mondta, és hozzátette, hogy politikai kampányokra milliárdok mentek el, de prevencióra nem volt pénz. Később arról is beszélt, hogy a prevenció intézményeit a kormány az utóbbi évtizedben sikeresen felszámolta.

Népszerűsítés

A rendezvény megtartása sem volt magától értetődő, ugyanis először a rendőrség nem engedélyezte ezt az új törvényre hivatkozva. Mivel azonban akkor még az új törvény nem is volt elfogadva, engedélyezték a programot. Ez azért is fontos, mert hetek óta megy a vita arról, hogy mit is jelenthet pontosan a „drog népszerűsítésének” a tiltása.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Mint politikai párt továbbra is beszélhetünk a politikai céljainkról, és ez nem számít népszerűsítésnek” – mondta kérdésünkre Döme, aki szerint „nagy megnyugvás, hogy egy politikai párt még szervezhet ilyen demonstrációt”, mert közben az emberek az új drogügyi államtitkár „sajtóinterjúiból próbálják kitalálni, hogy akkor mi a népszerűsítés, és mi az, ami még belefér”.

A helyzet a városban

Arról is kérdeztük Dömét, hogy az új drogtörvény mennyire tehet keresztbe a 2024-ben elfogadott fővárosi drogstratégiának. „Elvileg nem tesz keresztbe, hiszen annak is van ártalom- és kínálatcsökkentő munkacsoportja is, ami a rendőrség irányítása alatt dolgozik, de hangsúlyt fektet a prevencióra is” – mondta Döme.

photo_camera Hosszúcigi-tekerő verseny Fotó: Németh Dániel/444

Döme szerint a drogtörvény körüli felhajtás „egy őrület. Ez ugyanaz a propaganda, mint amit itt az elmúlt években már nagyon sok mindennel kapcsolatban láttunk, és ugyanúgy nem fog működni az új nagy drogháború, ahogy az eddigi dolgokból nekünk csak rosszabb lett. A mi gyerekeinket üldözik, ha színes nadrágban mennek az utcára, berángatják egy kapualjba és ellenőrzik őket a szerencsétlen rendőrök, akiknek nyilván nem ez lenne a dolguk.”

Döme érti, hogy „kampányszempontból nagyon egyszerű üzenet, hogy a drog rossz”, a kérdés komplexitásáról pedig nem szokás beszélni. Feltehetőleg a Tisza Pártnak is szólhatott az a színpadi kiszólása, melyben arról beszélt, hogy politikai szempontból milyen jövedelmező hallgatni ezekről a kérdésekről. „Buzik, drogosok, nagy hiba lenne ennyi év hallgatás után kiállni bármelyik mellett.”

A ferencvárosi droghelyzetről azt mondta, a kerület külső részein „tavaly nyár elején elég súlyos lett a helyzet, sok a dizájner drogos”. Döme akkor összecsődített minden érintett szervezetet, és információs kampányt indított. Próbálta segíteni a lakosokat, hogy meg tudják különböztetni a hajléktalanokat a drogosoktól, és elmondani nekik, hogy milyen problémával milyen szervezethez lehet és érdemes fordulni.

A vasárnapi eseményen videóüzenetben bejelentkezett Szemelyácz János addiktológus is, akivel mi is hosszabban beszélgettünk az új drogtörvényről.