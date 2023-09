Újabb 10 évvel meghosszabbítanák a rákkeltő kockázatú glifozát engedélyét

Az Európai Bizottság szerdán közzétett javaslata további tíz évre meghosszabbítaná a rákkeltő kockázatú glifozát gyomirtó engedélyét, írja a Magyar Természetvédők Szövetsége.

photo_camera Fotó: FABIAN SOMMER/dpa Picture-Alliance via AFP

A szervezet szerint a Bizottság javaslata szöges ellentétben áll az európaiak akaratával. Öt évvel ezelőtt 1 millió polgár kérte hivatalosan a glifozát betiltását, és egy nemrégiben 6 uniós országban végzett IPSOS közvélemény-kutatás szerint az emberek mindössze 14 százaléka ért egyet a szer engedélyének meghosszabbításával.

Ráadásul egy, a héten az Európai Parlamentben tartott meghallgatáson vezető tudósok rávilágítottak, hogy a javaslatot megalapozó hatósági vélemények súlyos hibákat és hiányosságokat tartalmaznak, például elhanyagolták azokat a bizonyítékokat, amik szerint a glifozát oxidatív stresszt idéz elő, ami rákhoz is vezethet. A Pesticide Action Network Europe azt is megállapította, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság egy sor megállapítása miatt a glifozát engedélyének megújítása ellentétes az uniós joggal. Az EU tagállamai most pénteken vitatják meg a javaslatot, és október 12-13-án szavaznak róla.

„A glifozát további 10 évre történő engedélyezése katasztrófa lenne az emberi egészség és a környezet szempontjából. Ezért az elkeserítő magyar rákstatisztikák fényében arra kérjük a kormányt, hogy ne szavazza meg e rákkeltő gyomirtószer engedélyének meghosszabbítását! Ne hagyjuk, hogy a vegyipari óriáscégek újabb tíz évig mérgezzék az unió polgárait!” – mondta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője.