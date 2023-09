Még megdobta a kormány 1,648 milliárddal a kínaiak és Mészáros Lőrincék által most éppen nem is épített Budapest-Belgrád vasútvonalat

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent 14141/2003-as kormányhatározattal Orbán Viktorék újabb 1 648 000 000 forinttal növelték a Budapest-Belgrád vasútvonal építésére fordított közpénzt. A kormányhatározat szerint a mostani döntés a „Ferencváros–Soroksár szakaszának megvalósításához szorosan kapcsolódó, a megrendelő MÁV Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítását” szolgálta.

A kormányhatározat egyrészt három tételben (111,8 millió, 243,8 millió és 292,4 millió forint) összesen 648 milliót adott a Ferencváros–Soroksár szakasz „határidőben történő megvalósításával összefüggő, a megrendelő MÁV Zrt. hatáskörébe utalt,

1. mellékletben foglalt szakmai feladatok elvégzésével és azok központi költségvetés terhére történő finanszírozására”. Ezek a szakmai feladatok a melléklet szerint többek között tervjóváhagyások, anyagkezelés, a projekt kivitelezéséhez kapcsolódó vasútszakmai feladatok ellátása, a fejlesztés során létrehozott eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó tevékenységek, de Balásy Gyula is megnyugodhat: „kommunikációs, tájékoztatási és sajtónyilvánossággal kapcsolatos feladatok elvégzése” is szerepel a listán.

Emellett egymilliárd forinttal növelnek egy korábbi, március 16-i határozatban szereplő tételt. „A végrehajtás során felmerülő többletfeladatok elvégzésével és annak központi költségvetés terhére történő finanszírozásával” kapcsolatos akkori döntés mostani módosítása szerint jövőre a tavasszal 1,5 milliárd helyett 2,5 milliárd forintot kell erre biztosítania a kormánynak.

A döntés pikantériája, hogy az egyébként is horribilis áron, 750 milliárd forintért Mészáros Lőrinc vállalkozásai és a konzorciumban szereplő kínai cégek kivitelezésében készülő Budapest-Belgrád vasútvonal építése jelenleg egyébként is áll. Mészárosék embereinek ugyanis nagyrészt át kellett vonulniuk az 1-es vasúti fővonal Budapest-Tatabánya közötti, teljes elhasználódott szakaszának felújítására (a hétfőn kezdődött munkálatokról, amelyek miatt korábban egymásnak esett Lázár János közlekedési miniszter és a csatában egy vezetőjét el is veszítő MÁV-vezérkar, ebben a riportunkban olvashat). A kínai konzorciumi tagok pedig, amelyek a vasútvonal működéséhez kritikus biztosítórendszer kiépítését végeznék, a munkát nem tudják megcsinálni az európai szabványok szerint. Így a Telex szerint lehet, hogy még most kell majd hozzá új alvállalkozót keresni, a VSquare szerint a kínaiak fel is hagytak a munkával, illetve leállították a projekt finanszírozását is.

Mindezekkel együtt a beruházást pár napon belül másodjára segítik ki jelentősebb mennyiségű közpénzzel: szeptember 22-én 5,5 milliárd forintot csoportosítottak át az építkezésre.