Újabb lövöldözések és egy robbantás is történt Svédországban

Szeptemberben több halálos lövöldözés is történt Svédországban, csak ebben az egy hónapban 11 ember halt meg, a svéd országos rendőrfőkapitány sajtótájékoztatója szerint „az utóbbi időben példátlan számú gyilkosságot és robbantást” követtek el az országban. A feljegyzések 2016-os kezdete óta ez volt a legrosszabb hónap a lövöldözések halálos áldozatainak számát tekintve.

A Guardian azt írja, szerdán kora este Stockholm egy külvárosában egy 18 éves férfit lőttek le egy sportpályán, ahol gyerekek is edzettek, éjfél körül pedig egy másik férfit is lelőttek a Stockholmhoz közeli Jordbróban. Másnap egy 25 éves nő a kórházban halt bele sérüléseibe, miután csütörtökön a fővároshoz közeli egyetemi város, Uppsala külvárosában felrobbant egy bomba. A lövöldözések miatt három embert vettek őrizetbe, a robbantás miatt pedig kettőt. A robbantás két ház homlokzatát is lerombolta.

photo_camera Fotó: ANDERS WIKLUND/AFP

Az országban az elmúlt hetekben több lövöldözés és robbanás történt, ezek közül sok a gyanú szerint a Foxtrot banda belső konfliktusaival függ össze.

Svédországban évek óta tart a fegyver- és kábítószer-kereskedelem uralmáért folyó bandaháború. A svéd rendőrség adatai szerint 2022-ben 90 robbantást és 101 robbantási kísérletet jegyeztek fel. 2023. augusztus 15-ig idén már 109 robbantás regisztráltak az országban.