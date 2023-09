Elon Musk beszállt a migrációról szóló német vitába Twitteren, aztán egy ponton megjelent Orbán Balázs

A milliárdos Elon Musk pénteken belevetette magát a német politikába, megosztva X nevű közösségi médiaplatformján egy másik fiók posztját, ami egy bevándorlókat szállító csónak fedélzetén készült. A videó mellé írt poszt a német kormány illegális migráció kezelését támadta, és a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártot támogatta - írja a Reuters.

Musk a bejegyzés kapcsán pedig csak annyit kérdezett, hogy

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

„Igen. Ezt hívják úgy, hogy életmentés” - válaszolta a német külügyminisztérium az amerikai tech-mágnásnak, ami után mindenki azt hihette, hogy ezzel vége is a Twitter-es X-es bevándorló-vitának.

Ekkor azonban megérkezett Orbán Balázs is, hogy szintén reagáljon az ügyre. A miniszterelnök politikai igazgatója pedig azt kommentálta a német külügy posztja alá, hogy szerinte ezt

No. It’s called human smuggling, assisted by the German government and it should be stopped! https://t.co/He520XoEUY