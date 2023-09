Több száz egykori Wagner-zsoldos térhetett vissza Ukrajnába

A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentése szerint több száz, egykor a Wagner magánhadsereg kötelékébe tartozó harcos térhetett vissza az ukrán frontra, erről a minisztérium Twitter-, vagyis X-csatornája számolt be.

Az egykori wagneresek részben a hivatásos orosz hadsereg, részben más magánhadseregek alakulataiban térhettek vissza a frontra, bár erről a brit hírszerzésnek sincs pontos információja. A jelentés szerint viszont különösen Bahmut környékén vannak sokan Prigozsin egykori zsoldosai, ahol korábban is nagy erőkkel harcolt a Wagner, így ismerik a környéket és az ukrán védők taktikáit is.

