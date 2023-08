Lezuhant a repülőgép, amin Moszkva szerint Jevgenyij Prigozsin utazott

Cikkünk frissül.

Lezuhant a magángép Oroszországban, amin Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport alapítója is utazott. A Tassz orosz állami hírügynökség szerint a Moszkvából Szentpétervárra tartó gép Tver régióban lezuhant, utasai pedig mind életüket vesztették.

Az Embraer Legacy 600-as kisgépen az orosz kormány közlése szerint tíz fő utazott, hét utas és három fő személyzet. Az utaslistán szerepel Jevgenyij Prigozsin neve is. Hogy tényleg a gépen volt-e, azt egyelőre nem tudni. A Fontanka nevű orosz portál forrásai szerint ismerősei nem érik el Prigozsint. A kormány közlése szerint a zuhanást senki sem élte túl. A Telegramon az az információ is terjed, hogy a Wagner első vezetője és Prigozsin jobbkeze, Dmitrij Utkin is a gépen utazott. Utkin az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU ügynöke volt, az ő fedőneve után kapta a hadsereg a Wagner nevet.

A Meduza nevű független orosz portál cikke szerint a Wagner csoporthoz közel álló Grey Zone nevű Telegram-csatorna azt állítja, hogy Prigozsin gépét a légvédelem lőtte le. Max Seddon, a Financial Times orosz tudósítója is azt írja a Twitteren, hogy szemtanúk egy durranást hallottak, mielőtt a gép lezuhant. Ezt az információt hivatalosan nem erősítették meg.



Video of the crash, per Mash, a Telegram channel close to Russian security services. They say eyewitnesses heard two loud bangs shortly beforehand. https://t.co/Q9ERTVIkMV pic.twitter.com/9gBnVeZ1GM