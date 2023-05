Prigozsin elszabadult – de meddig tűri ezt a Kreml?

A Wagner csoportot vezető Jevgenyij Prigozsin május 5-én indulatos hangulatú videóban jelentkezett be, vélhetően a hónapok óta ostrom alatt álló kelet-ukrajnai Bahmutból. Wagner-katonák holtteste mellől kérte számon az orosz hadvezetést, Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt amiatt, hogy nem küldenek elegendő lőszert.



Prigozsin bejelentette, a súlyos veszteségek miatt május 10-én kivonulnak a városból. Ezután egy darabig úgy tűnt, a helyüket csecsen alakulatok veszik át, végül a zsarolás hatott, az orosz katonai vezetés lőszereket ígért. Néhány nappal később már arról számolt be Prigozsin, hogy levelet kapott az orosz védelmi minisztériumtól, amiben megfenyegették: hazaárulással vádolják meg a zsoldosait, ha kivonulnak Bahmutból. A Telegramon megjelent 27 perces videóban a reguláris orosz egységeket vádolta, hogy hátrahagyják a pozíciójukat, és utalt egy otthon vidáman lébecoló, seggfej nagypapára, aki nem igazán törődik a fronton kialakult helyzettel. Be is indult a találgatás, hogy kire gondolhatott, a leggyakrabban emlegetett tipp nyilván Vlagyimir Putyin orosz elnök.

photo_camera Prigozsin a május 5-én megjelent videóban

A kivonulás azóta sem történt meg, az ISW legfrissebb jelentése szerint a Wagner-katonák továbbra is részt vesznek a harcban Bahmutnál. Prigozsin nyilvánosság előtti indulatos kirohanásai mégis olyan mozzanatai a háborúnak, amikhez hasonlót eddig nem nagyon lehetett látni, úgy sem, hogy korábban is kritizálta az orosz vezetés egyes tagjait.



Most átléphetett egy határt. A Meduza független orosz hírportál információi szerint magas rangú szövetségeseinél elfogyott a türelem, a lap úgy értesült Kremlhez közeli forrásokból, hogy az orosz vezetés komoly kockázatként értékeli a védelmi minisztériumra tett megjegyzéseit. Egy forrás úgy fogalmazott, jelenleg nem úgy tekintenek Prigozsinra, mint aki egy csapatban dolgozik velük. „Bahmut az ő személyes projektje, amivel minél nagyobb befolyást akar szerezni a védelmi minisztérium fölött. Azt szeretné, hogy a Wagner-csoportnak legyen köszönhető, ha beveszik Bahmutot.” Legutóbbi videójában meg is említette, hogy az orosz hadsereg egységei a magas rangú katonai parancsnokok buta parancsai miatt hagyták el az állásaikat.

A Putyin szakácsának is nevezett Prigozsin eddig jó kapcsolatokkal rendelkezett a legmagasabb körökben. A támogatói között volt a Putyin testőréből lett kormányzó, Alekszej Gyumin, Viktor Zolotov, az orosz Nemzeti Gárda parancsnoka és Jurij Kovalcsuk milliárdos, de a Meduza szerint most ezek a szövetségek is kezdenek megbomlani. Közben az orosz állami média is megkaphatta az utasításokat, ha Prigozsin újabb kirohanásokat intézne a vezetés ellen, árulónak kell beállítani. A Washington Post nemrég kiszivárgott dokumentumok alapján arról számolt be, az orosz védelmi minisztérium is hasonlóra készülhetett, de aztán letett a tervről. A propagandamédia amúgy nemcsak Prigozsin ügyében kapott ukázt: egy esetleges sikeres ukrán ellentámadás esetében azt kell hangsúlyozniuk, hogy mindez azért következett be, mert Ukrajna erős nyugati támogatást élvez.

Kit nagypapázott le?

A lap szerint Prigozsin viselkedése azzal is magyarázható, hogy Putyinnak személyesen tett ígéretet Bahmut bevételére. Arról nem jelent meg nyilvános információ, mikorra ígérte a város elfoglalását, de kezdhet kifutni az időből. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban arról beszélt, hogy az oroszok május 9-áig akarták bevenni a várost.

photo_camera Prigozsin Wagner-katonák gyűrűjében egy közelmúltban kiadott videóban Fotó: HANDOUT/AFP

Szintén sokakat foglalkoztató kérdés, hogy Prigozsin kire gondolhatott a nagypapázással. Erről a Meduza meg is kérdezte, de elutasította a válaszadást, mert „az ellenséget szolgáló” újságoknak nem akar nyilatkozni. Szerdán viszont megjelent egy hangfelvétel a Telegram-csatornáján, ebben az RTVI kérdésére azt mondta, hogy három lehetőség van, ki lehet a nagypapa: „Az egyik Mihail Mizincev [volt védelmiminiszter-helyettes], akit azért rúgtak ki, mert lőszereket küldött nekünk, így most már nem tud. A második lehetőség a vezérkari főnök Valerij Geraszimov, aki lőszereket adhatna nekünk. A harmadik lehetőség pedig Natalija Him, aki a közösségi médiában lőszereket ajánlott fel nekünk. Lehet választani” – hangzott a válasz a Newsweek leirata szerint.



Mindez simán tűnhet magyarázkodásnak, mert a nagypapázást elég egyértelmű utalásként is lehet értelmezni. Vlagyimir Putyinra ragadt rá az elmúlt években a leginkább bunkerapóként (bunkernij gyed) lefordítható gúnynév, ami mémként terjedt el Ukrajnában és Oroszországban a koronavírus-járvány alatt a szigorú izolációba vonuló orosz elnökről. A háború alatt új erőre kapott a bunkerapózás, amikor sokan azt találgatták, Putyin melyik bunkeréből irányíthatja az orosz erőket.

Nem valószínű a kivonulás

Mark Galeotti – az egyik legtekintélyesebb, Oroszországra specializálódott európai biztonságpolitikai szakértő, akivel a 444 februárban készített interjút – a napokban nyilatkozta a Kyiv Independentnek, hogy Prigozsin számára végzetes lenne bármiféle visszavonulás. Árulóként tekintenének rá, és az üzleti érdekeltségeit is bukná, amelyeket főleg a Kremlnek köszönhet. Galeottit meglepné, ha Prigozsin túlélne egy tényleges visszavonulást, mert ebben az esetben többen szívesen kiiktatnánk, mivel már nem élvezne védelmet.

A szakértő szerint ezért sem valószínű, hogy beváltja a fenyegetéseit. Sojguval és Geraszimovval szembeni személyes bosszúról viszont már annál inkább szó lehet, úgy érezheti, Sojgu védelmi miniszter sebezhető jelenleg. Galeotti úgy gondolja, a másik oldalon Sojgunak és Geraszimovnak kapóra jöhetne, hogy Bahmut elfoglalásával együtt a bűnözőkből és zsoldosokból álló Wagnert is bedarálják, de szerinte szánt szándékkal nem vágnák el a zsoldoscsoportot a lőszerektől, sokkal inkább tartalékolásról lehet szó a készülődő ukrán ellentámadás miatt.

A Meduzának nyilatkozó források is úgy vélik, hogy amíg a Wagner a frontvonalban harcol, addig komolyabban semmi sem fenyegethet Prigozsint, de ha folytatja a hasonló megnyilvánulásokat, az orosz erők közbeléphetnek. Vagyis az orosz vezetés nem feltétlenül állna meg a lejárató kampányoknál.