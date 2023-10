Szolidaritási eseményt tartottak Iványi Gáborékért

A NoÁr szolidaritási eseményt szervezett Iványi Gábor és munkatársai mellett a most 25 éves Megbékélés Háza templom kertjébe, ott volt többek között Falusi Mariann, Kerekes József, Bódy János, Upor László és Pankotai Lili is.

Pankotai Lili arról beszélt, hogy a keresztény kormány országában 2022-ben 10 ezer ember ellen indítottak lakáskiürítési eljárást és 1,5 millióan élnek mélyszegénységben. „Iványi Gábor és munkatársai ezeket a lyukakat tömködték a kormány helyett. Ahelyett, hogy ezért térden kúszva hálálkodnának, ahelyett Iványi Gábor is megkapja a magáét, mint én is, más is” – mondta.

A Magyar Evangéliumi Testvérközösség sok szegény, hajléktalan és elesett embert támogató intézményt tart fent, de a NAV inkasszója miatt már nem tudnak fizetést adni a dolgozóiknak.

Az állam az egyházi törvénnyel 2011-ben fosztotta meg a státuszától a MET-et, ami később pert nyer az állammal szemben, mivel 2013-ban az Alkotmánybíróság kimondta: az állam alkotmánysértő módon vette el a státuszt, és a jogállást is vissza kell állítania. De a kormány nem hajlandó ún. „közfeladatok ellátására vonatkozó megállapodást” kötni a MET-tel, ami miatt az komoly összegektől esik el, és adósságcsapdába került. Miután a NAV még a karitatív munka után járó alapnormatívájukat is csökkentette, az egyház és az egyesület működése is veszélybe került. Az adománygyűjtés eddig kb. 45 millió forintot hozott – írja a Telex.