Szlovákia magyar rendőrfőkapitánya önként távozik, ha Fico miniszterelnök lesz

Robert Fico már a szombati választási győzelme utáni sajtótájékoztatóján megüzente: hatalomra kerülve első dolga lesz Hamran István rendőrfőkapitány és Daniel Lipšic különleges ügyész menesztése. Ők azok, akiknek köszönhetően az elmúlt években egy tisztulási folyamat indult meg Szlovákiában. Olyan magas rangú személyeket vettek őrizetbe, ami korábban elképzelhetetlen volt, korábbi országos rendőrfőkapitányt, volt és jelenlegi titkosszolgálati igazgatót, nemzetbiztonsági hivatali vezetőt.

Fico célja a folyamat megállítása, mivel smeres politikusok is a célkeresztben voltak a hatalmon elkövetett törvénytelenségeik miatt, tavaly még Robert Kaliňákot, Fico közeli munkatársát, volt belügyminisztert is őrizetbe vették egy időre. Hamran szerette volna elérni Fico őrizetbe vételét is, de a parlament ezt nem szavazta meg.

Fico hétvégi kijelentése után megszólalt Hamran István. Nem várja meg, hogy menesszék, ha Fico miniszterelnök lesz, távozik a posztjáról, nem kompatibilis a párttal, írja a Napunk.

photo_camera Hamran István

Tavaly nyáron a lapnak beszélt a magyarságáról: „Emlékszem azokra az időszakokra, mikor Kaliňák, Gašpar vagy Packa vezette a rendvédelmet. [Fico emberei voltak.] Emlékszem a Malina Hedvig-ügyre. [Fico kétezres évekbeli miniszterelnöksége idején történt a lány megverése, mert magyarul beszélt.] Elképzelhetetlen volt, hogy egy magyar anyanyelvű srác, aki magyar tannyelvű iskolákba járt, országos rendőrfőkapitány legyen úgy, hogy Komáromban született, és ott is él. Bíztam abban, hogy ha valaki beáll mögém, legalább a magyarok lesznek azok.”

Ficóról is beszélt ebben az interjúban.