A rendőrháború dönti el, merre fordul Szlovákia sorsa

Újabb magas rangú titkosszolgálati és rendőrségi vezetőket helyeztek vád alá Szlovákiában hetekkel az előrehozott választás előtt.

Sokak szerint most dől el, hogy Szlovákiából korrupt vagy tisztességes ország válik-e a következő évtizedekben.

A mártírszerepben tetszelgő Robert Fico kiáll a meggyanúsítottak, vád alá helyezettek, jogerősen elítéltek mellett.

A rendőrség függetlensége most mindenek felett áll, ezt nem tudta elfogadni a megbízott szlovák kormány júliusban megbukott belügyminisztere.

A választás a baloldali populista Smer és a liberális Progresszív Szlovákia között dőlhet el.

Az ember csak kapkodja a fejét, mi folyik Szlovákiában a szeptember 30-ra kiírt előrehozott választás előtt néhány héttel. Az elmúlt napokban egy sor magas rangú volt és jelenlegi vezetőt vádoltak meg, volt, akit őrizetbe is vettek. Köztük van

Michal Aláč, a szlovák titkosszolgálat jelenlegi igazgatója,

Roman Konečný, a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője,



Vladimír Pčolinský, a szlovák titkosszolgálat volt igazgatója,



Tibor Gašpar, volt országos rendőrfőkapitány.



A helyzet megértéséhez - ebben Szalay Zoltán, a felvidéki Napunk vezető szerkesztője volt a segítségünkre - a 2020-as parlamenti választásig kell visszamenni. Ekkor vesztette el a választást a 2006 és 2010, majd 2012 és 2020 között kormányzó baloldali populista, Robert Fico vezette Smer. Igor Matovič miniszterelnök hozzálátott az államot behálózó Fico-rezsim felszámolásához. Lecserélték a teljes rendőri vezetést, az újak szabad kezet kaptak a Fico-éra korrupciós, rendőrségi, összefonódós ügyeinek felgöngyölítésére.

photo_camera Igor Matovič, aki kiengedte a szellemet a palackból Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A különleges ügyész Ficóék célkeresztjében

A Szlovákiában csak rendőrháborúnak nevezett csatározásban a Fico-ellenes tábort erősíti az ekkor kinevezett Daniel Lipšic különleges ügyész, aki még kereszténydemokrata politikusként Fico egyik ellenfele volt. Rendszeresen meg is vádolják azzal, hogy személyében az igazságszolgáltatás és a politika összeér. Ha a Smer kormányra kerülne, akkor ő lenne az első, akit eltávolítanának a hivatalából, nem véletlen, hiszen nélküle egy sor ítélet, vádemelés, gyanúsítás nem történt volna meg. Nagy eredmény, hogy 2022-ben jogerősen nyolc év fogházbüntetésre ítélték Dušan Kováčik volt speciális ügyészt, aki szőnyeg alá söpört Robert Ficót is érintő ügyeket.

A Fico-rezsim alatt a rendőrségnél kulcspozícióban lévő koronatanúk kezdtek el vallani arról, hogy ki és miért kapott kenőpénzt. Ilyen vallomások alapján ítélték el nem jogerősen például Peter Kažimírt, a Szlovák Nemzeti Bank elnökét, korábbi pénzügyminisztert, de érintett lehet Peter Pellegrini, Fico egykori párttársa, a 2018 és 2020 közötti miniszterelnök, aki az egyik vallomás szerint egy pezsgősdobozban kapott 150 ezer euró kenőpénzt. Pártja, a Hang - Szociáldemokrácia a harmadik legerősebb erő.

Egyébként Fico hűséges embere, Robert Kaliňák egykori belügyminiszter is előzetes letartóztatásba került, hivatali visszaéléssel, bűnszervezet létrehozásával és támogatásával, valamint kereskedelmi, bank-, postai, távközlési és adótitok veszélyeztetésének ismételt elkövetésével gyanúsították meg. Ebben az ügyben volt érintett maga Robert Fico is, a parlamentben végül csak két szavazaton múlt, hogy ő is hasonló sorsra jusson. (Különös módon éppen annak a Matovičnak a két párttársa mentette meg, aki hozzáfogott a 2010-es évek állami korrupciójának feltáráshoz.)

Ficóékat védő főügyész

És hogy hogyan lett ebből rendőrháború? Maroš Žilinka, a jelenlegi főügyész - nem keverendő össze a már említett, a másik oldalon álló Daniel Lipšic különleges ügyésszel - Ficóék oldalára állt, megszüntette a Fico és Kaliňák elleni nyomozást. Van ugyanis egy paragrafus, amire hivatkozva bírósági szakasz előtt álló nyomozásokat állíthat le. A pártcsatározások gyakorlatilag az igazságszolgáltatás szintén zajlanak. Ficóéknak megvannak az emberei a rendőrségen belül, például a belső ellenőrzésnél, akik a Ficóék ellen nyomozó rendőröket igyekeznek ellehetetleníteni hamis vádakkal. Négy nyomozó, akik Ficóék ügyében vizsgálódtak, két hétre előzetes letartóztatásba is került. A Fico-pártiak hamis vádakat konstruálnak, hangfelvételeket manipulálnak. Ficóék részéről amúgy ez egy működő taktika - pártja, a Smer a legnagyobb esélyese az előrehozott választásnak -, hiszen relativizálja az ellenük felhozott vádakat, azt sugallja, hogy nincs jó és rossz oldal, mindenki egyformán bűnös.

Ficónak jól áll a mártírszerep

Fico mintha élvezné is ezt, sőt, szinte a kampányát is erre építi. A Smer listájának a kilencedik helyén szerepel például az egy héttel ezelőtt korrupció vádjával őrizetbe vett Tibor Gašpar, aki a 2010-es években Fico alatt országos rendőrkapitány volt. Ő volt az, akinek őrizetbe vétele Szijjártó Péter külügyminiszternél és Menczer Tamás külügyi államtitkárnál is kiverte a biztosítékot. Fico az áldozat szerepében tetszeleghetett, az ellenzék felszámolásáról beszélt. Egyúttal kiáll mindenki mellett, akit megvádoltak, Dušan Kováčik tárgyalásaira is rendszeresen eljárt, manipulációról beszélt. A minap, amikor egy rimaszombati választási gyűlésen a színpadra hívta a Smer jelöltjeit, éppen Kaliňákkal viccelődött: „Még szeretnék kihívni egy embert, de nem tudom, időközben nem zárták-e be. Robert Kaliňák, itt vagy valahol?” - kérdezte. A gyűlésen maga Tibor Gašpar nem jelent meg, bár két nap után kiengedték, maga Kaliňák viszont nem ingben, hanem pólóban lépett a színpadra, mondván, Gašpart is pólóban vitték el a rendőrök a házából.

Ficónak kapóra jön amúgy Hamran István országos rendőrfőkapitány jó néhány nyilatkozata is, Zuzana Čaputová államfő (a Progresszív Párt politikusa volt megválasztása előtt) mellett ő az egyik céltáblája. Hamran - pozíciójához képest szokatlan módon - beleáll politikai csatározásokba is, Fico pedig még provokálja is, hisz neki jól jön, ha egy magas rangú rendőr kilép a szerepéből és egyre inkább politikusként nyilvánul meg.

Hamran kirohanásainak az lehet az oka, hogy a rendőrséget mindenáron meg akarja védeni a politikusoktól - sikerrel. Ivan Šimko, az Ódor Lajos vezette megbízott szlovák kormány belügyminisztere politikai felügyeletet vizionált a rendőrségnek, majd sürgősen távoznia kellett a hivatalából. A tanulság: ez a rendőrség már nem olyan, mint az elmúlt évtizedekben volt, megerősödött, magabiztos lett, nem hagyja, hogy a politika újra maga alá gyűrje - legalábbis addig, amíg Hamran a helyén van. Mert nem kérdés, hogy Fico hatalomra kerülése Hamran bukásával járna.

A mečiari múlt fogságában

Ki tudja, ami történik, talán kódolva van az állam történetében. Az önálló Szlovákia története a kilencvenes évek elején, az autoriter hajlamú, korrupt Vladimír Mečiar fénykorában kezdődött, ekkor jött létre az az intézményi struktúra, nem utolsósorban a titkosszolgálat, aminek a szlovák állam a mai napig a foglya. Közönséges bűnözőkkel üzleteltek politikusok, szívességeket tettek egymásnak. A szeptember végi választás tétje az, hogy egy másik utat is kipróbálhat-e végre Szlovákia.

Az más kérdés, és talán soha nem tudjuk meg a választ: Szlovákia ennyivel szélsőségesebb módon korruptabb a környező országoknál, mint amit az évek óta tartó eljárások mutatnak? Vagy ellenkezőleg: annyira demokratikus, hogy még a leghatalmasabb politikusok korrupciós ügyeit se lehet szőnyeg alá söpörni?

Smer vagy Progresszív Szlovákia

A szeptember végi választás legnagyobb esélyese még mindig a Fico vezette Smer, de jön fel rá a liberális Progresszív Szlovákia. Akármelyikük is nyer, nem lesz könnyű koalíciót tető alá hozni, de nem is reménytelen. A Smerből kivált Hang – Szociáldemokrácia mindkettőjüknek partner lehet, a Smernek Fico terhelt múltja, a Progresszív Szlovákiának az LMBTQI-jogok terén mutatott elhivatottsága miatt lehet nehezebb partnert találni.