Az energiaitaloknál is alkoholhoz hasonló szigort vezetne be a KDNP képviselője

A KDNP-s Nacsa Lőrinc szerdán a Hír TV-ben beszélt arról, miért tiltaná meg az energiaital vásárlását a 18 év alattiaknak. Azt mondta, az alkoholéhoz hasonló szabályozást szeretnének az energiaitalokra.

„Orvosszakmai konszenzus van abban, hogy a koffein, a magas cukor, a taurin, sokféle kémiai összetevőt tartalmaztak az energiaitalok. Ez nem jó a fiataloknak. A fejlődőben lévő szív-és érrendszernek nem tesz jót, mert hosszú távon szorongáshoz, depresszióhoz, alvászavarhoz vezethet” - sorolta Nacsa. A mentők jelentéseire hivatkozva elmondta, hogy évi 100-120 esetben kell kiskorúakat kórházba vinni túlzott energiaital-fogyasztás miatt.

A szigorításról szóló javaslatot már a Fidesz-KDNP frakciószövetsége elé tárták, ahol majd a népjóléti kabinat vizsgálja meg, helyes-e a tiltás. Utána kerülhet a törvényjavaslat a parlament elé, ahol Nacsa reményei szerint a kormánypártoknál szélesebb támogatást is kaphat. Megemlített egy uniós irányelvet, ami alapját külön nemzeti szabályozást kell kidolgozni a magas koffeintartalmú italokra. A törvényjavaslat mellett edukációs kampányt is indítanának, hogy a szülőkhöz is eljussanak az erről szóló orvosi jelentések. Egyébként Fidesz-közeli Ficsak tavasszal egyenesen azt követelte, hogy csak a nemzeti dohányboltokban lehessen energiaitalokat venni.

Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára előtte arról beszélt, hogy ha szigorítást terveznek, akkor az energiaitalok mellett a többi koffeintartalmú italra, például a kólára is hasonló tiltást kellene bevezetni.