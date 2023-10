Leváltották az amerikai Képviselőház elnökét, káoszba lökve a Republikánus frakciót

Kedden az amerikai politikatörténetben példa nélküli dolog történt Washington DC-ben: egy képviselő bizalmatlansági indítványára leváltották a Képviselőház elnökét. Kevin McCarthy, a republikánus többség vezetőjét ellen saját pártjának jobbszéle rúgta ki a posztról, amit alig 9 hónapja töltött be. Akkor is nagyon nehezen sikerült megszereznie a szavazatok többségét, ezért pont ezzel a jobbszárnnyal kényszerült olyan kompromisszumokat kötni, amik most az állásába kerültek. Hogy ezután mi jön, azt senki nem tudja Washingtonban, de a legtöbben a káoszra tippelnek.

A házelnök ellen Matt Gaetz floridai republikánus képviselő kezdeményezett bizalmatlansági indítványt, amit azzal indokolt, hogy úgy látta, McCarthy túl sok kompromisszumot kötött a demokrata képviselőkkel és Joe Biden elnök kormányával. A kompromisszum alatt konkrétan azt érthette, hogy McCarthy hajlandó volt a hétvégén benyújtani egy törvényjavaslatot, amivel el lehetett kerülni, hogy az amerikai szövetségi állam fizetésképtelenné váljon és több millió szövetségi dolgozó essen el a fizetésétől. A republikánus képviselők trumpista kisebbsége úgy érezte, McCarthy nem sajtolt ki elég engedményt a demokrata kormánytól a szavazatokért, Gaetz pedig azzal is megvádolta a házelnököt, hogy titkos alkut kötött Bidennel, ami szerint a törvényhozás több támogatást szavaz majd meg Ukrajnának. Ez a pletyka már a hétvégi szavazás előtt elterjedt, de nincs jele annak, hogy ilyen megállapodás született volna.

photo_camera Kevin McCarthy Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Ironikus módon a McCarthy-t demokrata együttműködéssel vádló republikánus szélsőségesek a demokrata képviselők támogatásával tudták leváltani a házelnököt, az indítvány 208 demokrata és 8 republikánus szavazattal ment át. Hakeem Jeffries már a szavazás előtt jelezte, hogy a demokrata kisebbség nem segít majd a mérsékelt republikánusoknak a házelnöki poszton tartani McCarthy-t, mert nem voltak képesek letörni a trumpista kisebbség túlhatalmát a frakciójukban.

Kevin McCarthyt januárban csak azután sikerült megszavazni a házelnöki posztra, hogy kompromisszumot kötött a széljobbos képviselőkkel, többek között Gaetz-el. Ennek a kompromisszumnak része volt az is, hogy egy képviselő is bizalmatlansági indítványt kezdeményezhet a házelnök ellen, ami, ahogy már akkor is írtuk, elképesztő labilissá tette a pozíciót, és példátlan hatalmat adott a MAGA kisebbség kezébe. McCarthy viszont csak így érte el, hogy tizenötödjére sikerült többséget szereznie. A kaliforniai republikánus politikus most azt mondja, az amúgy szexuális visszaélésekkel vádolt Gaetz személyes bosszút esküdött ellene, a leváltásával pedig csak magának akar nagyobb publicitást.

photo_camera Matt Gaetz Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP