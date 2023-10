„Diszkriminatív megjegyzés” miatt eltiltották a magyar jégkorong-válogatott volt szövetségi kapitányát

A Western Hockey League (WHL) nemrégiben elindított fegyelmi vizsgálatának lezárultával határozatlan időre eltiltotta Kevin Constantine-t, a Wenatchee Wild jégkorongcsapat vezetőedzőjét. A vizsgálat szerint Constantine megsértette a WHL magatartási normáit azzal, hogy „diszkriminatív jellegű megjegyzéseket” tett. Ha az edző később ismét a ligában szeretne dolgozni, ezt külön kell kérelmeznie, de legkorábban 2025 júliusában teheti meg, tehát az eltiltás minimum két évre szól.

Constantine-t szeptember 24-én függesztették fel, miután a WHL-hez hivatalos panasz érkezett a magatartásával kapcsolatban. Hogy pontosan mit mondott, és kinek, arról nem jelentek meg érdemi információk a tengerentúli szaksajtóban.

photo_camera Fotó: BEN NELMS/Getty Images via AFP

A 64 éves Kevin Constantine az elmúlt években az osztrák ICEHL bajnokságban szereplő Fehérvár AV19 vezetőedzője volt – 2022-ben története során először döntőbe vezette a magyar csapatot –, a legutóbbi szezonban pedig a magyar jégkorong-válogatottat is irányította az A csoportos világbajnokságon, de a bent maradást nem sikerült elérnie.

Szerződése hiába volt érvényes a következő idényre is úgy a klubbal, mint a válogatottal, júliusban kiderült, hogy visszatér a tengerentúlra. Ezután nem sokkal az is nyilvánosságra került, hogy a pályafutása csúcsán az NHL-ben is edzősködő szakember az egyik legerősebb kanadai juniorligában, a WHL-ben vállalt munkát, ám karrierjének e szakasza a jelek szerint nagyon gyorsan lezárult.