Egy kezdő tanár fizetése Magyarországon évi 10 ezer euró alatt van, Dániában 50 ezer euró felett

Magyarországon az egyik legrosszabb a tanárok kezdőfizetése az unióban, míg Dániában az egyik legmagasabb, és míg Dániában 12 év alatt lehet elérni a legjobban fizető kategóriát, addig ezt Magyarországon 24 évbe telik, derül ki az Európai Bizottság Eurydice hálózata által közzétett tanári fizetésekről és juttatásokról szóló éves jelentéséből, amelyben 27 uniós tagállam és 10 másik ország adatait hasonlították össze.

A jelentés megállapítja, hogy a jogszabályban előírt bruttó kezdő fizetések országonként évi 4 ezer és 92 ezer euró között mozognak. Ebből öt EU-tagállamban, köztük Magyarországon 10 ezer euró alatti a tanárok éves fizetése. Rajtunk kívül még Bulgáriában, Lettországban, Lengyelországban és Romániában ennyire alacsony. A legmagasabb, 50 ezer euró feletti fizetések Dániában, Németországban és Luxemburgban jellemzőek.



A törvényben előírt fizetések növekedésének lehetősége is jelentősen eltér országonként. A kezdő fizetések a tanári pályafutás során 16 százalék (Dániában és Szerbiában) és 143 százalék (Cipruson) között emelkedhetnek. A fizetési sáv tetejének eléréséhez szükséges évek száma a dániai 12 évtől a magyarországi 42 évig terjed. Írországban, Cipruson, Hollandiában és Lengyelországban a tanárok törvényben előírt kezdő fizetése az első 15 szolgálati évben több mint 60 százalékkal nőhet, a következő években pedig még ennél is nagyobb mértékben. (via Népszava)