Letartóztathatták Munkács polgármesterét

A Transkarpatia.net szerint nagyszabású házkutatások zajlanak Munkácson. Le is tartóztattak embereket az SZBU, azaz az ukrán titkosszolgálat és az anti-korrupciós ügynökség emberei. Szemtanúk elmondása szerint a házkutatások a városi közigazgatásban és a járási tanácsban zajlanak – írja a lap.

Az ATV meg nem erősített információi szerint a letartóztatottak között lehet Munkács polgármestere, Andrij Baloha.

A magyarellenes lépéseiről is ismert Baloháról legutóbb munkácsi riportunkban írtunk. A helyi II. Rákóczi Ferenc Középiskola botrányos igazgatóváltása és a várban lévő turulszobrot lefűrészelése voltak a legutóbbi esetek, amikor a magyarok kapcsán a hírekbe került.

A „Baloha klán” a 90-es évek óta meghatározó szereplője a munkácsi és a kárpátaljai politikai-gazdasági életnek, voltak időszakok, amikor az ország dolgaira is érdemi befolyásuk volt. Viktor Baloha üzletember, a jelenlegi polgármester, Andrij Baloha apja 1998–99-ben vezette a várost, később a megyei adminisztrációt irányította, de volt az ukrán államfő titkárságának első embere, illetve a rendkívüli helyzetek minisztere is, emellett sokszoros parlamenti képviselő. A miniszteri posztot – nem mellesleg – be tudta tölteni a 2004-es narancsos forradalom „győztese”, Viktor Juscsenko idején éppúgy, mint a Janukovics-kormányban.

Az utóbbi években nincs a csúcson országos szinten, de helyben bőven megvan a befolyása, és nincsenek hírek arról sem, hogy Andrij fiával esetleg problémás lenne a kapcsolata. Ezzel együtt nem csupán magyar vonatkozású botrányokat képes generálni, tavaly tavasszal például egy időre őrizetbe is vették, amikor verőembereivel puccskísérlettel próbálkozott a városházán.