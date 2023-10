Lángra kapott a Luton repülőtér parkolója

Apokaliptikus jelenetek fogadták a Londonhoz közeli Luton reptérre érkezőket kedd este és szerda reggel, a reptér egyik parkolóháza ugyanis kigyulladt. Az oltási munkálatok még mindig zajlanak, halálos áldozata a tűznek nincs, viszont nagyon sok autó és maga a parkoló épület is erősen megrongálódott. A Luton reptéren minden járatot töröltek és azt kérik, senki ne menjen ki a reptérre.

A közösségi médiában terjedő felvételeken is látszik, hogy a parkolóház egész felső emelete lángokban áll, pár videón még az is hallatszik, ahogy kipattognak az égő autók ablakai és szélvédői. A tűz valamikor kedd este 9 előtt ütött ki, egyelőre nem tudni, hogyan. Egy, a brit sajtónak nyilatkozó utas szerint este 9 körül látni lehetett, hogy pár autó ég a parkolóház emeletén, majd a lángok elképesztő sebességgel átterjedtek a többi járműre is, és nagy robbanások és szirénázás kíséretében szinte az összes autó kigyulladt az emeleten.

All flights have been suspended at Luton Airport London as massive fire has erupted in the terminal car parking. pic.twitter.com/v9TRGgQkFI

A bedfordshire-i tűzoltóság videója alapján szerint magyar idő szerint reggel 6 körül még mindig szinte az egész emelet égett. A tűzben egy civil és hat tűzoltó füstmérgezést szenvedett, de halálos áldozatok vagy égési sérültek nincsenek. A tűzoltóság szerint viszont a felső emeleten az autók 80 százaléka kigyulladt, a tűz pedig annyira megrongálta az épületet, hogy félő, hogy az egész összeomlik. (Guardian)

Efforts are still ongoing to extinguish a serious fire at Luton Airport. We are continuing to protect surrounding airport infrastructure, vehicles and the Luton DART. For anyone whose travel plans may be affected, please refer to the advice being provided by London Luton Airport. pic.twitter.com/tNFo4hvRdX