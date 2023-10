Pintér Bencét támogatja a Momentum Győrben

A Momentum Mozgalom a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnökét, Pintér Bencét támogatja a 2024-es győri polgármester-választáson – írja a párt közleménye. Pintérről szeptemberben írtuk meg, hogy egy új civil szervezet, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület színeiben indul el a városvezetői székért a győri önkormányzati választáson.

Akkor azt mondta, egyéni képviselői körzetben is indulni tervez, egyelőre biztosan nem számít közös ellenzéki jelöltnek, de nem tagadta, hogy tárgyalt már különböző pártokkal is és magában az őt indító civil egyesületben is vannak helyi ellenzéki párttagok.

„Pintér Bence lokálpatriótaként hosszú évek óta kiemelkedő munkát végez az ugytudjuk.hu győri helyi hírportál főmunkatársaként, és elkötelezett az igazság kiderítése mellett. A Momentum Mozgalom hisz abban, hogy városvezetőként is ugyanilyen elkötelezettséggel és őszinteséggel fogja képviselni Győr polgárait” – írják.

Pintér ellenfelei között lesz Dézsi Csaba András jelenlegi fideszes polgármester, illetve a hajós szexbotránya utáni politikai visszatérésén dolgozó Borkai Zsolt is.