Visszatért Dzsugasvili, Lázár János titokzatos gázszerelője

Rég nem látott ismerős arc bukkant fel Lázár János Facebook-oldalán. Előkerült Varga József egykori fideszes parlamenti képviselő, Ferencváros valaha nagy hatalmú ura, fideszes mozgalmi nevén: Dzsugasvili.

2017-ben a 444-en mutattuk be a kilencedik kerület alvilágszerűen működő politikai szisztémáját. A helyi politikusok tömegével osztogatták egymásnak az EU-s pénzből felújított lakásokat, vendéglátóhelyeket, üzlethelyiségeket. Csalóknak szervezték ki a parkolás üzemeltetését. Áron alul, offshore hátterű ukrán cégeknek játszották át a legértékesebb telkeket és műemlék épületeket. Úgy kezelték Ferencvárost, mintha a saját birtokuk lett volna. Akkor a forrásaink egybehangzóan állították, hogy a kerületet valójában nem Bácskai János polgármester, hanem az ő titokzatos tanácsadója, Varga József irányítja. Aki nem is tagadta, hogy messze elér a keze.

444: Sok kerületi képviselővel és önkormányzati hivatalnokkal beszéltünk, mindenki egyöntetűen állítja, hogy ön a kerület legbefolyásosabb embere.

Varga József: Ezzel most dicsér? Ki lenne még befolyásos? Én sem tagadom, hogy befolyásos ember vagyok ebben a kerületben. Ez baj?

Varga Józsefről annak ellenére, hogy több mint húsz éve tölt be fontos politikai pozíciókat (ezalatt négy ciklust húzott le az Országgyűlésben és ugyanennyit a IX. kerületi önkormányzat környékén), keveset lehet tudni. Nincs jelen a közösségi médiában, nehéz olyan közéleti ügyet találni, amiben kinyilvánította volna a véleményét az elmúlt húsz évben. Alig van nyoma nyilvános politikai tevékenységének. Már a 2017-es írásunkban pedzegettük, hogy több jel is arra utal, hogy Varga József nem csupán tehetségének és szerencséjének köszönheti befolyását, hanem kiváló kapcsolatainak is. De még mielőtt ennek a végére járhattunk volna, Varga József egyik pillanatról a másikra – minden előjel nélkül – köddé vált.

2018-ban a Fidesz csendben, de határozottan szakított vele. Varga 16 éven át volt parlamenti képviselő, de 2018-ban a párt a lista kieső helyére rakta, ahonnan biztos volt, hogy nem juthat be az Országgyűlésbe. Elveszítette ferencvárosi főtanácsadói állását is, pompás irodáját, alkalmazottait, a hivatalban ülő embereit, autóját, sofőrjét, tanácsadóit, minden befolyását. A kerületi politikában akkoriban mindenki arról beszélt, hogy Ferencvárost „vargátlanították”.

A politikus pontosan akkor vesztette el minden pozícióját, amikor Lázár Jánost is menesztette Orbán Viktor a kormányából. Az egykori főminiszter a parlamenti patkó leghátsó sorába ült át, és kiszállt az országos politikából.

A miniszterelnök a 2019-es Fidesz-kongresszuson mondott beszédében talán pont a szakítás okára utalt: