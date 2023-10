Több mint egymillió embernek kellene elmenekülnie Gáza északi részéről az offenzíva előtt

Péntek délutánra a magyar külügyminisztérium Bem téri épülete elé is meghirdettek egy palesztinpárti tüntetést. Erre a rendezvényre utalhatott Orbán Viktor a pénteki rádiós beszédében, amikor azt mondta: „Itt terrorszervezetek mellett szimpátiatüntetést nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszélyt jelentene a magyar polgárok számára. Tehát ezt felejtsük el. Ennek most itt nincs ideje, nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni.”

