Vasárnap reggelig akárkit, akármikor, akármiért igazoltathatnak és átvizsgálhatnak a rendőrök Budapesten

Azután, hogy betiltottak egy péntekre és egy szombatra tervezett palesztinpárti tüntetést, fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros főkapitánya Budapest teljes területére a hétvégére. A police.hu tájékoztatása szerint

az akció péntek déltől vasárnap reggel nyolc óráig tart majd.

photo_camera Rendőrök intézkednek a május 11-i dudálós tüntetésen. Fotó: Botos Tamás/444