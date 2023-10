A magyar kormány nem engedélyezi a palesztinpárti tüntetéseket

Péntek délutánra a magyar külügyminisztérium Bem téri épülete elé is meghirdettek egy palesztinpárti tüntetést. A szervezők a felhívásban azt írták „Gáza a büszkeség és az igazságosság szimbóluma palesztin ügyünk számára. Álljunk ki Gáza és bátor lakói mellett!” Erre a rendezvényre utalhatott Orbán Viktor a pénteki rádiós beszédében, amikor azt mondta:

„Ami megdöbbentő és a vészcsengőt a mi fejünkben is meg kell, hogy indítsa, hogy szimpátiatüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Még Magyarországon is próbálkoztak, de hát ugye itt terrorszervezetek mellett szimpátiatüntetést nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszélyt jelentene a magyar polgárok számára. Tehát ezt felejtsük el. Ennek most itt nincs ideje, nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni.”

Majd arról beszélt, hogy Nyugat-Európában számos helyen nem tudják megakadályozni „a terror melletti szimpátiatüntetéseket”. A héten egyébként a berlini rendőrség szintén megtiltott egy palesztinpárti megmozdulást, Párizsban pedig annak ellenére tüntettek a palesztinok mellett, hogy a kormány nem engedélyezte a rendezvényt. Végül vízágyúkkal és könnygázzal oszlatták fel a tömeget.

Orbán szerint most a Hamász megbízottjai is ott vannak azok között, akiket a migrációs válság alatt engedtek be Európába, „és ez közvetlen,komoly kockázatot jelent minden nyugat-európai országnak”.